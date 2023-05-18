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МИД пообещал ответ на отмену бесплатной аренды для посольства в Чехии

Захарова: Москва даст ответ на отмену Чехией указа о бесплатной земле посольству России

Россия даст соответствующий ответ после того, как власти Чехии отменили указы советских времен, которые предоставляли российскому посольству право бесплатного пользования землей в Праге и других городах страны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Их (ответные меры. — РБК) нужно проработать, и в межведомственном формате. Но на каждое подобное действие мы даем соответствующий ответ», — сказала Захарова, отметив, что меры не могут быть приняты «в течение пяти минут» (цитата по «РИА Новости»).

Речь идет об указах 1970–1986 годов, предоставляющих СССР и его правопреемнику в безвозмездное пользование более 40 участков земли в Чехии. Сейчас у России около 50 зданий в Праге, включая посольство, резиденцию посла, консульство и Русский дом.

17 мая чешский министр по делам Европы Мартин Дворжак объявил об отмене этих указов. Такое решение он объяснил тем, что все это время Россия могла использовать большие участки земли в Чехии, извлекая прибыль и поддерживая военную операцию на Украине. «Мы отменили решения правительства, принятые под дулами российских танков после оккупации нашей страны», — написал Дворжак, имея в виду ввод советских войск в Чехословакию в 1968 году.

В марте издание Seznam Zprávy писало, что правительство Чехии собирается взимать с России плату за аренду более 40 участков. Депутат от партии «TOP 09» Ондржей Коларжа пояснял изданию, что многие из этих участков были предоставлены для дипломатического корпуса, однако «на них ведется коммерческая деятельность, что противоречит Венской конвенции».

Теги
Мария Захарова МИД Чехия посольство России Аренда
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