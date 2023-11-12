 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Чехии возбудили около 400 дел за поддержку действий России на Украине

В Чехии завели около 400 уголовных дел за поддержку действий России на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Чешская полиция столкнулась с 384 случаями, которые были квалифицированы как уголовно наказуемая публичная поддержка российских действий на Украине. В 99 из них нарушителям предъявили обвинения, часть дел завершены
Виды Праги
Виды Праги (Фото: Piotr Twardysko / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

В Чехии было инициировано 384 уголовных дела из-за публичного выражения поддержки действий России на Украине, заявил пресс-секретарь полиции страны Ондрей Моравчик, передает портал irozhlas.cz.

«384 случая — это все, с чем мы столкнулись. Некоторые из них затем перешли в стадию предъявления обвинения конкретному лицу, и это 99 случаев. Среди них мы учитываем и те, которые уже завершены», — сказал он.

121 дело «касается одобрения и других форм продвижения движений или террористических организаций», пояснил Моравчик. Некоторые были заведены в связи с поддержкой действий, «направленных на подавление прав и свобод человека» и по другим обвинениям.

В других странах также преследуется выражение поддержки действиям России. Например, в Германии уже к апрелю 2022 года подобных дел было свыше 140. Большая часть из них были связаны с использованием латинской буквы Z, ставшей символом поддержки спецоперации. Эта буква, наряду с буквой V, российская армия наносит на военную технику, которая используется в ходе спецоперации на Украине.

В июне этого года окружной суд Кельна приговорил уроженку Украины Елену Колбасникову к штрафу €900 за оправдание действий российских военных на Украине. Женщина в интервью Bild Live заявляла, что «Россия не агрессор, а помогает закончить войну на Украине». Ее осудили по статье об оправдании преступлений (ч. 2 ст. 140 УК ФРГ).

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Чехия Украина
Материалы по теме
Кремль назвал «абсурдом» попытки найти пророссийских политиков в Европе
Политика
Подоляк счел папу римского «пророссийским»
Политика
В Германии организатора пророссийских акций оштрафовали на €900
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 98,32 (-0,09) Инвестиции, 10 ноя, 16:31 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 92,05 (+0,13) Инвестиции, 10 ноя, 16:31
Как расширять свой ИТ-бизнес за счет продаж в облаках РБК и Yandex Cloud, 06:33
В Чехии возбудили около 400 дел за поддержку действий России на Украине Политика, 06:27
ВОЗ потеряла связь со своими работниками в больнице Аль-Шифа в Газе Политика, 06:09
Арабские страны выступили против отделения сектора Газа от Палестины Политика, 05:55
Подоляк допустил новые торговые конфликты Украины со странами ЕС Политика, 05:38
«Мужчины не плачут» и еще пять мифов об инклюзивности РБК и МТС, 05:31
ЦАХАЛ ударила по объектам в Сирии в ответ на обстрел Политика, 05:15
Абонемент на интенсивы — новая опция РБК Pro
Прокачивайте навыки каждый месяц и платите меньше
Подробнее
Минцифры раскрыло принцин блокировки VPN-сервисов Технологии и медиа, 04:57
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 04:51
В Приангарье три человека погибли при столкновении поезда с грузовиком Общество, 04:39
Папа Римский отстранил критиковавшего его епископа из Техаса Общество, 04:14
Если офис — не твое: как решиться быть самозанятым. Пять историй РБК и ВТБ, 04:05
«Старые друзья» Си Цзиньпина из Айовы посетят ужин с ним в Калифорнии Политика, 04:00
Нетаньяху отверг возобновление поселенческой деятельности в секторе Газа Политика, 03:40