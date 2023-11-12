В Чехии завели около 400 уголовных дел за поддержку действий России на Украине

В Чехии возбудили около 400 дел за поддержку действий России на Украине

Чешская полиция столкнулась с 384 случаями, которые были квалифицированы как уголовно наказуемая публичная поддержка российских действий на Украине. В 99 из них нарушителям предъявили обвинения, часть дел завершены

Виды Праги (Фото: Piotr Twardysko / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

В Чехии было инициировано 384 уголовных дела из-за публичного выражения поддержки действий России на Украине, заявил пресс-секретарь полиции страны Ондрей Моравчик, передает портал irozhlas.cz.

«384 случая — это все, с чем мы столкнулись. Некоторые из них затем перешли в стадию предъявления обвинения конкретному лицу, и это 99 случаев. Среди них мы учитываем и те, которые уже завершены», — сказал он.

121 дело «касается одобрения и других форм продвижения движений или террористических организаций», пояснил Моравчик. Некоторые были заведены в связи с поддержкой действий, «направленных на подавление прав и свобод человека» и по другим обвинениям.

В других странах также преследуется выражение поддержки действиям России. Например, в Германии уже к апрелю 2022 года подобных дел было свыше 140. Большая часть из них были связаны с использованием латинской буквы Z, ставшей символом поддержки спецоперации. Эта буква, наряду с буквой V, российская армия наносит на военную технику, которая используется в ходе спецоперации на Украине.



В июне этого года окружной суд Кельна приговорил уроженку Украины Елену Колбасникову к штрафу €900 за оправдание действий российских военных на Украине. Женщина в интервью Bild Live заявляла, что «Россия не агрессор, а помогает закончить войну на Украине». Ее осудили по статье об оправдании преступлений (ч. 2 ст. 140 УК ФРГ).