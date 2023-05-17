Чехия отменила указы о предоставлении посольству России бесплатной земли

Прага, Чехия (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Правительство Чехии отменило указы советских времен, которые предоставили российскому посольству право бесплатного пользования землей в Праге и других городах, cообщил в Twitter чешский министр по делам Европы Мартин Дворжак.

По его словам, все это время Россия могла использовать большие участки земли в Чехии, извлекая прибыль и поддерживая спецоперацию на Украине.

«Мы отменили решения правительства, принятые под дулами российских танков после оккупации нашей страны», — написал Дворжак, имея в виду ввод советских войск в Чехословакию в 1968 году.

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