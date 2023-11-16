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Война санкций ,  
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Кремль пообещал ответить Чехии на заморозку российских госактивов

Песков: на решение Чехии о заморозке российских госактивов будет дан ответ
Сюжет
Война санкций
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Москва ответит на действия Чехии в случае формализации решения о заморозке российских государственных активов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.

«Здесь надо проанализировать, что здесь есть у чехов, разумеется, в случае <...> формализации недружественных шагов, конечно же, возможный ответ будет дан», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

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Песков назвал заморозку госактивов незаконным. «Такая глубоко антироссийская позиция чешских властей, конечно, вызывает недоумение, мы категорически отвергаем такую позицию, не приемлем ее, сейчас анализируем ситуацию», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Накануне правительство Чехии одобрило заморозку государственных активов России в стране. В санкционный список внесли «Предприятия по управлению активами за рубежом» Управления делами президента России (ФГУП «Госзагрансобственность»), уточнял портал Noviny со ссылкой на МИД Чехии.

«Госзагрансобственность» занимается управлением жилой и нежилой недвижимостью за рубежом, ремонтом и эксплуатацией зарубежных объектов федеральной собственности, «выполняя при этом функции заказчика, проектировщика, подрядчика и эксплуатирующей организации».

Также организация предоставляет в аренду зарубежные объекты федеральной собственности «жилищно-коммунального и социально-культурного назначения».

«Госзагрансобственность» стала седьмым субъектом в чешском национальном антироссийском санкционном списке и первым юридическим лицом.

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До этого в него попали патриарх Кирилл, включение которого глава чешского МИДа Ян Липавский объяснил оправдыванием «российской агрессии» на Украине, основатель и совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков и его сын Феликс, а также гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов и члены его семьи — дочь Ольга Зорикова и зять Ростислав Зориков.

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Теги
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