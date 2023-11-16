Кремль пообещал ответить Чехии на заморозку российских госактивов

Песков: на решение Чехии о заморозке российских госактивов будет дан ответ

Дмитрий Песков (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Москва ответит на действия Чехии в случае формализации решения о заморозке российских государственных активов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.

«Здесь надо проанализировать, что здесь есть у чехов, разумеется, в случае <...> формализации недружественных шагов, конечно же, возможный ответ будет дан», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Песков назвал заморозку госактивов незаконным. «Такая глубоко антироссийская позиция чешских властей, конечно, вызывает недоумение, мы категорически отвергаем такую позицию, не приемлем ее, сейчас анализируем ситуацию», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Накануне правительство Чехии одобрило заморозку государственных активов России в стране. В санкционный список внесли «Предприятия по управлению активами за рубежом» Управления делами президента России (ФГУП «Госзагрансобственность»), уточнял портал Noviny со ссылкой на МИД Чехии.

«Госзагрансобственность» занимается управлением жилой и нежилой недвижимостью за рубежом, ремонтом и эксплуатацией зарубежных объектов федеральной собственности, «выполняя при этом функции заказчика, проектировщика, подрядчика и эксплуатирующей организации».



Также организация предоставляет в аренду зарубежные объекты федеральной собственности «жилищно-коммунального и социально-культурного назначения».

«Госзагрансобственность» стала седьмым субъектом в чешском национальном антироссийском санкционном списке и первым юридическим лицом.

До этого в него попали патриарх Кирилл, включение которого глава чешского МИДа Ян Липавский объяснил оправдыванием «российской агрессии» на Украине, основатель и совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков и его сын Феликс, а также гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов и члены его семьи — дочь Ольга Зорикова и зять Ростислав Зориков.