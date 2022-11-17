В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Люди в бомбоубежище (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Воздушную тревогу объявили в нескольких регионах Украины, сообщает «Страна». Сирены звучат в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Кировоградской областях и Киеве.

Тревогу на Украине объявляют регулярно с 10 октября. В тот день Россия нанесла массированный удар по территории страны, после того как на Крымском мосту взорвался грузовик: Москва считает организаторами взрыва украинские спецслужбы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев, насколько ему известно, не заказывал теракт.

После этого Минобороны не раз сообщало об ударах по украинской территории. Целью атак ведомство называло объекты военной и энергетической инфраструктуры. На Украине сообщали о жертвах и пострадавших.

Последний раз массированный удар был нанесен 15 ноября. «Все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели. Все объекты поражены», — заявили в Минобороны. Украинские власти назвали ракетный обстрел самым масштабным с начала российской спецоперации.