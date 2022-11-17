В Совфеде предложат заморозить активы покинувших Россию миллиардеров

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Недружественные страны выявляют активы миллиардеров из России в своих юрисдикциях и арестовывают их, Москве следует принять аналогичные меры против тех из них, кто уехал из страны после ввода войск на Украину. Такая инициатива содержится в обращении главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова, он направит ее 17 ноября вице-премьеру России Дмитрию Григоренко, пишет ТАСС.

«Полагаем, что необходимо рассмотреть вопрос о применении аналогичных мер в отношении таких лиц, которые покинули Российскую Федерацию с 24 февраля 2022 года, а тем более к тем лицам, которые отказались от российского гражданства», — сказано в документе.

Заморозку активов на территории России следует начать с владельцев крупных предприятий, которые приобретены в рамках приватизации, а также к руководителям институтов развития или госкорпораций, говорится в письме Кутепова. Сенатор предложил изучить возможность направления дивидендов «и иных выплат» таких лиц на целевой счет для финансирования спецоперации на Украине. Кроме того, возможно также переводить такие активы и имущество под управление с направлением полученного дохода в бюджет на этот же счет финансирования российской армии на Украине, добавил он.

«В настоящих условиях сбалансированным будет решение о доначислении налогов по сделкам, совершенным с имуществом, долями, ценными бумагами после 24 февраля 2022 года. Ставка может быть 30-50% от суммы сделки», — сказано в документе.

Кутепов призвал также изучить вопрос о запрете совершения сделок с оставшимися активами и имуществом, находящимся на территории России, а также о направлении дохода от этого имущества на финансирование спецоперации. Он также призвал переводить замороженные в России средства иностранных инвесторов из недружественных государств на траты по ремонту Крымского моста, дорог и коммунальной инфраструктуры в зоне спецоперации.

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