Кремль ответил на решение Тинькова и Сторонского выйти из гражданства: это их право

Кремль ответил на решение Тинькова и Сторонского выйти из гражданства

Олег Тиньков (Фото: Антон Ваганов / ТАСС)

Бизнесмены Олег Тиньков и Николай Сторонский вправе отказаться от гражданства России, более того, их бизнеса в стране «практически не осталось», сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РБК.

«Это их право. Их бизнеса здесь практически не осталось, если я правильно понимаю. То есть фактически они сейчас не являются участниками предпринимательской жизни в нашей стране. Это все, что я могу сказать», — заявил Песков.

О том, что Сторонский, основатель финтех-сервиса Revolut, отказался от российского гражданства, сообщил накануне Forbes.

После этого об отказе от гражданства сообщил и Тиньков.

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