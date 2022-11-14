Юристы оценили предложенную Путиным поправку по лишению гражданства

Предложение Путина лишать приобретенного гражданства России за дискредитацию и фейки о российской армии расширяет перечень оснований для лишения паспорта гражданина России, уже предусмотренных законодательством, считают юристы

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Президентская инициатива лишать приобретенного российского гражданства за дискредитацию и фейки о российской армии расширяет перечень оснований для лишения паспорта гражданина России за счет включения в него ряда пунктов Уголовного кодекса, таким образом закрепляя исключения из статьи 6 Конституции о недопустимости лишения гражданства, какие бы противоправные деяния ни совершил человек, считают опрошенные РБК эксперты.

Сейчас Конституция позволяет лишить приобретенного гражданства в случае, если для его получения человек предоставил поддельные документы или заведомо ложные сведения. Также основанием для лишения гражданства может быть отказ от принесения присяги, что означает, по сути, что человек не собирался соблюдать российское законодательство, «а целью приобретения гражданства на самом деле являлось осуществление деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя России», поясняет кандидат юридических наук старший преподаватель Финансового университета при Правительстве России Игорь Семеновский.

По его словам, приговор суда по факту совершения хотя бы одного из преступлений террористической или экстремистской направленности приравнивается к сообщению заведомо ложных сведений «в отношении обязательства соблюдать Конституцию и законодательство». При этом то, насколько давно человек получил российское гражданство, не имеет значения, если он совершил такие преступления.

Таким образом, предложенная президентом Владимиром Путиным поправка расширяет перечень преступлений, которые могут стать основанием для лишения гражданства.

Тем не менее, эта поправка не дает «конституционной и правовой определенности», считает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин.

«Данная поправка как бы расширяет основания такого решения (о лишении гражданства), однако с другой стороны, конституционной и правовой определенности, на что вроде бы направлена поправка, от нее не прибавляется, а скорее наоборот», — сказал он.

Согласно статистическим данным, за прошлый год российское гражданство получили более 730 тыс. человек. Семеновский отмечает, что это стало рекордом с 2000 года. По его словам, число новых обладателей паспортов России растет серьезными темпами, начиная с 2018 года.

Среди прочего, в число предложенных Путиным в ноябре оснований для лишения гражданства вошла статья 284.1 УК (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной в России), статья 329 (надругательство над флагом и гербом страны). Также, согласно президентской инициативе, лишать гражданство можно будет за получение и дачу взятки (ст. 290 и 291), хулиганство (ст. 213), вандализм (ст. 214) и др. В Совфеде пообещали поддержать инициативу Путина.

Еще в декабре прошлого года президент внес в Думу проект федерального закона, который предусматривает поправки в ФЗ «О гражданстве», в начале апреля документ одобрила нижняя палата парламента в первом чтении. В этой версии документа говорилось, что среди оснований предусмотрены преступления террористической направленности, «некоторые тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ».