Кремль допустил диалог с Германией по конфликту на Украине
Москва и Берлин теоретически могут наладить диалог по конфликту на Украине в будущем, заявил изданию Life пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Журналисты спросили его о такой возможности на фоне готовности канцлера Германии Олафа Шольца обсудить мирное урегулирование с президентом России Владимиром Путиным. «Теоретически, да», — ответил Песков.
Накануне Шольц выступил с соответствующим заявлением в бундестаге. Он уточнил, что переговоры с президентом России должны проходить «в координации с нашими ближайшими партнерами».
анонсировала телефонный разговор Шольца и Путина. По ее данным, беседа может состояться в преддверии саммита G20, который пройдет в ноябре в Бразилии. Вместе с тем издание уточнило, что Берлин пока не направлял соответствующий запрос. В Кремле заявили, что Германия не запрашивала телефонный разговор с Путиным.
В июне Шольц также говорил о готовности продолжить контакты с российским лидером, но когда наступит подходящее время. «Такой разговор имеет смысл только в том случае, если есть о чем говорить», — сказал он.
Согласно данным на сайте Кремля, последняя беседа Путина и Шольца состоялась 2 декабря 2022 года.
Ранее The New York Times сообщила о падении рейтингов Шольца на фоне его поддержки Украины. Германия начала оказывать ей помощь сразу после начала военной операции.
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