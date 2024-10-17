Кремль допустил диалог с Германией по конфликту на Украине

Теоретически Москва и Берлин могут наладить диалог о конфликте на Украине, считает Песков. Накануне канцлер Германии заявил о готовности обсудить мирное урегулирование с президентом России «в координации с партнерами»

Дмитрий Песков (Фото: Наталья Шатохина / news.ru / Global Look Press)

Москва и Берлин теоретически могут наладить диалог по конфликту на Украине в будущем, заявил изданию Life пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты спросили его о такой возможности на фоне готовности канцлера Германии Олафа Шольца обсудить мирное урегулирование с президентом России Владимиром Путиным. «Теоретически, да», — ответил Песков.

Накануне Шольц выступил с соответствующим заявлением в бундестаге. Он уточнил, что переговоры с президентом России должны проходить «в координации с нашими ближайшими партнерами».

Газета Die Zeit со ссылкой на источники 1 октября анонсировала телефонный разговор Шольца и Путина. По ее данным, беседа может состояться в преддверии саммита G20, который пройдет в ноябре в Бразилии. Вместе с тем издание уточнило, что Берлин пока не направлял соответствующий запрос. В Кремле заявили , что Германия не запрашивала телефонный разговор с Путиным.

В июне Шольц также говорил о готовности продолжить контакты с российским лидером, но когда наступит подходящее время. «Такой разговор имеет смысл только в том случае, если есть о чем говорить», — сказал он.

Согласно данным на сайте Кремля, последняя беседа Путина и Шольца состоялась 2 декабря 2022 года.

Ранее The New York Times сообщила о падении рейтингов Шольца на фоне его поддержки Украины. Германия начала оказывать ей помощь сразу после начала военной операции.