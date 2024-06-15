Шольц назвал условие для разговора с Путиным

Шольц и Путин не беседовали более полутора лет. Канцлер заявил о готовности к диалогу, если будет «о чем говорить». Путин накануне предложил Украине план достижения мира, но Берлин счел идеи несерьезными

Олаф Шольц и Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев / ТАСС)

Немецкий канцлер Олаф Шольц снова не исключил продолжения контактов с российским президентом Владимиром Путиным, но только когда будет подходящее время. Об этом глава немецкого правительства заявил в эфире ARD.

«Такой разговор имеет смысл только в том случае, если есть о чем говорить», — сказал Шольц.

Путин и Шольц часто разговаривали перед началом Россией военной операции на Украине, канцлер пытался убедить Москву отказаться от такого решения. Политики продолжили созваниваться и во время полномасштабных боев, в последний раз они беседовали 2 декабря 2022 года, следует из сообщений на сайте Кремля.

Канцлер раскритиковал вариант урегулирования конфликта, предложенный Путиным накануне: план предполагает, в частности, отказ Киева от вступления в НАТО, снятие международных санкций с России, а также вывод украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Шольц назвал озвученный Путиным план несерьезным. По его мнению, российские власти пытаются повлиять на внутреннюю аудиторию разных стран, которые желают мира.

В противовес этому, продолжил он, миру нужен «честный и справедливый мир, который учитывает целостность и суверенитет Украины». Мирный саммит в Швейцарии, который соберется 15 и 16 июня для обсуждения украинского варианта разрешения конфликта, Шольц назвал «знаком для Украины, что они могут положиться на нас, и знаком для Путина, что он не может ожидать ослабления нашей поддержки».

Скептически к предложениям Путина отнесся и украинский президент Владимир Зеленский, назвавший план ультиматумом, которому нельзя доверять. «[Путин] сказал, что это достаточно предсказуемо, но все равно даже в киевском режиме найдутся люди, которые задумаются, стоит ли ждать, когда условия для того же киевского режима еще более ухудшатся», — так в Кремле описали мнение президента России о реакции на его план в мире.

Российская делегация не будет представлена на конференции в Швейцарии. Москва называет «абсолютно бесперспективным» и «пустой схоластикой» обсуждение путей решения конфликта без ее участия.