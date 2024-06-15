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Военная операция на Украине ,  
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Шольц назвал условие для разговора с Путиным

Сюжет
Военная операция на Украине
Шольц и Путин не беседовали более полутора лет. Канцлер заявил о готовности к диалогу, если будет «о чем говорить». Путин накануне предложил Украине план достижения мира, но Берлин счел идеи несерьезными
Олаф Шольц и Владимир Путин
Олаф Шольц и Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев / ТАСС)

Немецкий канцлер Олаф Шольц снова не исключил продолжения контактов с российским президентом Владимиром Путиным, но только когда будет подходящее время. Об этом глава немецкого правительства заявил в эфире ARD.

«Такой разговор имеет смысл только в том случае, если есть о чем говорить», — сказал Шольц.

Путин и Шольц часто разговаривали перед началом Россией военной операции на Украине, канцлер пытался убедить Москву отказаться от такого решения. Политики продолжили созваниваться и во время полномасштабных боев, в последний раз они беседовали 2 декабря 2022 года, следует из сообщений на сайте Кремля.

Канцлер раскритиковал вариант урегулирования конфликта, предложенный Путиным накануне: план предполагает, в частности, отказ Киева от вступления в НАТО, снятие международных санкций с России, а также вывод украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Шольц назвал озвученный Путиным план несерьезным. По его мнению, российские власти пытаются повлиять на внутреннюю аудиторию разных стран, которые желают мира.

В противовес этому, продолжил он, миру нужен «честный и справедливый мир, который учитывает целостность и суверенитет Украины». Мирный саммит в Швейцарии, который соберется 15 и 16 июня для обсуждения украинского варианта разрешения конфликта, Шольц назвал «знаком для Украины, что они могут положиться на нас, и знаком для Путина, что он не может ожидать ослабления нашей поддержки».

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Скептически к предложениям Путина отнесся и украинский президент Владимир Зеленский, назвавший план ультиматумом, которому нельзя доверять. «[Путин] сказал, что это достаточно предсказуемо, но все равно даже в киевском режиме найдутся люди, которые задумаются, стоит ли ждать, когда условия для того же киевского режима еще более ухудшатся», — так в Кремле описали мнение президента России о реакции на его план в мире.

Российская делегация не будет представлена на конференции в Швейцарии. Москва называет «абсолютно бесперспективным» и «пустой схоластикой» обсуждение путей решения конфликта без ее участия.

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Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Германия Олаф Шольц Владимир Путин Украина
Шольц Олаф фото

Шольц Олаф

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

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