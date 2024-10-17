 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

NYT сообщила о подрыве рейтинга одобрения Шольца из-за поддержки Киева

NYT: поддержка Украины подорвала рейтинг одобрения Шольца
Сюжет
Военная операция на Украине
Рейтинги Шольца упали из-за поддержки Украины и падения темпов развития автопрома, пишет газета. В августе его работу не одобряли около 60% граждан. Сам Шольц говорил, что рассчитывает пойти на второй срок в качестве канцлера

Рейтинги одобрения немецкого канцлера Олафа Шольца упали из-за поддержки им Украины, пишет газета The New York Times в преддверии визита президента США Джо Байдена в Берлин.

Согласно результатам опроса, обнародованным в августе телеканалом ZDF, 62% жителей Германии не были удовлетворены работой правительства, а 58% немцев — лично Шольцем. 77% опрошенных сочли, что он не добивается поставленных целей. Сам Шольц говорил, что рассчитывает на второй срок во главе немецкого правительства.

Байден нашел в лице Шольца «надежного партнера» в вопросах поддержки Украины и введения антироссийских санкций, но Германии «пришлось заплатить» за это, пишет газета: конфликт на Украине нанес удар по автомобильному и промышленному секторам ФРГ, а также по рейтингу одобрения канцлера.

Bild рассказала о просьбах Зеленского к Шольцу о Taurus и приеме в НАТО
Политика
Фото:Andreas Stroh / IMAGO / Global Look Press

В сентябре 2023 года глава Объединения автомобильной промышленности Германии (VDA) Хильдегард Мюллер заявила, что развитие немецкого автомпрома и его конкурентоспособность находятся под угрозой. Она пожаловалась на чрезмерное регулирование, медленный процесс принятия политических решений, а также отсутствие правовой базы для развития инновационных технологий, таких, как искусственный интеллект. Кроме того, по словам Мюллер, развитию автопрома препятствуют высокие цены на электроэнергию.

Германия стала оказывать Украине военную помощь вскоре после начала российской военной операции. Шольц со свсей стороны выражал недовольство подходом немецких СМИ к освещению конфликта: по словам канцлера, они в недостаточной степени разъясняют населению необходимость регулярного оказания военной помощи Киеву.

Россия осуждает военную поддержку Украины со стороны стран Запада. Поставки оружия Киеву Москва называет признаком вовлечения Запада в конфликт.

Владимир Зеленский представил «план победы»

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

«Гибрид» доехал из Китая до Парижского автосалона своим ходом

Shaman зарегистрировал товарный знак «Я русский» для алкоголя

Apple внезапно представила новый iPad mini

Шольц заявил о готовности обсудить с Путиным мир на Украине

Как акцизы и минимальные цены на алкоголь изменят рынок спиртного

Собянин заявил о планах сделать программу реновации постоянной

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Олаф Шольц Германия рейтинг одобрения Украина военная помощь Военная операция на Украине
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
Джо Байден фото

Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Шольц вновь заявил о готовности поговорить с Путиным о мире на Украине
Политика
Bild рассказала о просьбах Зеленского к Шольцу о Taurus и приеме в НАТО
Политика
Шольц анонсировал военную помощь Украине с ПВО на €1,4 млрд
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 106,08 (+0,41) Инвестиции, 16 окт, 17:28 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 97,26 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 17:28
В отеле рассказали о последних минутах жизни экс-солиста One DirectionОбщество, 03:07
NYT сообщила о подрыве рейтинга одобрения Шольца из-за поддержки КиеваПолитика, 02:49
Представитель ВОЗ рассказал, кому нужно вакцинироваться от COVID-19Общество, 02:41
Эксперты: туристы с лодки в Охотском море выбрали лучшее времяОбщество, 02:30
Захарова призвала Германию не выдвигать ультиматумы РоссииПолитика, 02:23
В Киеве прогремели взрывыПолитика, 02:04
Bloomberg узнал, что McKinsey выплатит $500 млн за «опиоидную эпидемию»Бизнес, 01:56
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путину рассказали, как идет подготовка к зимеЭкономика, 01:49
Bloomberg узнал о покупке Мейвезером жилья на Манхэттене на $402 млнСпорт, 01:07
Экс-солиста One Direction нашли мертвым в отеле Буэнос-АйресаОбщество, 01:05
Эксперты раскрыли, как течения могли помочь в поисках туриста на лодкеОбщество, 01:00
Над Брянской областью сбили три беспилотникаПолитика, 00:58
Уголовное дело завели после массовой драки иностранцев в СаратовеОбщество, 00:45
Подрядчика Пентагона Raytheon оштрафовали на $1 млрд за завышение ценПолитика, 00:24