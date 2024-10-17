Рейтинги Шольца упали из-за поддержки Украины и падения темпов развития автопрома, пишет газета. В августе его работу не одобряли около 60% граждан. Сам Шольц говорил, что рассчитывает пойти на второй срок в качестве канцлера

Рейтинги одобрения немецкого канцлера Олафа Шольца упали из-за поддержки им Украины, пишет газета The New York Times в преддверии визита президента США Джо Байдена в Берлин.

Согласно результатам опроса, обнародованным в августе телеканалом ZDF, 62% жителей Германии не были удовлетворены работой правительства, а 58% немцев — лично Шольцем. 77% опрошенных сочли, что он не добивается поставленных целей. Сам Шольц говорил, что рассчитывает на второй срок во главе немецкого правительства.

Байден нашел в лице Шольца «надежного партнера» в вопросах поддержки Украины и введения антироссийских санкций, но Германии «пришлось заплатить» за это, пишет газета: конфликт на Украине нанес удар по автомобильному и промышленному секторам ФРГ, а также по рейтингу одобрения канцлера.

В сентябре 2023 года глава Объединения автомобильной промышленности Германии (VDA) Хильдегард Мюллер заявила, что развитие немецкого автомпрома и его конкурентоспособность находятся под угрозой. Она пожаловалась на чрезмерное регулирование, медленный процесс принятия политических решений, а также отсутствие правовой базы для развития инновационных технологий, таких, как искусственный интеллект. Кроме того, по словам Мюллер, развитию автопрома препятствуют высокие цены на электроэнергию.

Германия стала оказывать Украине военную помощь вскоре после начала российской военной операции. Шольц со свсей стороны выражал недовольство подходом немецких СМИ к освещению конфликта: по словам канцлера, они в недостаточной степени разъясняют населению необходимость регулярного оказания военной помощи Киеву.

Россия осуждает военную поддержку Украины со стороны стран Запада. Поставки оружия Киеву Москва называет признаком вовлечения Запада в конфликт.