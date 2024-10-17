Зеленскому не удалось переубедить Шольца «планом победы»

Ранее немецкий канцлер выступал против передачи Украине ракет Taurus и допускал, что Киев не сможет вступить в НАТО в ближайшие 30 лет. По его словам, после публикации «плана победы» Зеленского позиция Германии не изменилась

Владимир Зеленский и Олаф Шольц (Фото: Michele Tantussi / Getty Images)

В позиции и решениях Германии по Украине ничего не изменится после того, как украинский президент Владимир Зеленский публично представил свой «план победы», заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

«Вы знаете позицию Германии по вопросам, которые тут [в плане Зеленского] затронуты. В ней ничего и не изменится», — сказал Шольц журналистам по прибытии на саммит ЕС (цитата по ТАСС).

Вместе с тем он отметил, что Германия остается солидарна с Украиной, а в центре внимания сейчас находится выделение средств, «благодаря которым Украина могла бы продолжать защищаться». «В остальном есть стратегические вопросы, которые нужно обсудить. Вы знаете, какие решения принял я, и в них ничего не изменится», — заверил Шольц.

Ранее немецкий канцлер выступал против передачи Украине дальнобойных ракет Taurus и разрешения на удары вглубь российской территории. Также Шольц исключал вступление Украины в НАТО в ближайшие 30 лет.

Лидеры Германии и Украины встречались на прошлой неделе. Тогда Зеленский и представил канцлеру детали своего «плана победы». Накануне украинский лидер представил план публично. В нем оказалось пять пунктов, среди которых: приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, укрепление обороны страны, а также размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания». Тайные приложения к плану, по словам Зеленского, Киев передал партнерам и обнародовать не будет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел план Зеленского «эфемерным». «Скорее всего, это тот же самый план американцев воевать с нами до последнего украинца, который Зеленский закамуфлировал и назвал мирным планом», — заявил Песков.

Летом российский президент Владимир Путин выдвинул свои условия мира: вывод украинских войск из ДНР и ЛНР, а также из Запорожской и Херсонской областей, отказ Киева от планов вступить в НАТО, закрепление статуса Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов, отмена западных санкций.