 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленскому не удалось переубедить Шольца «планом победы»

Шольц: «план победы» Зеленского никак не повлиял на позицию Германии по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Ранее немецкий канцлер выступал против передачи Украине ракет Taurus и допускал, что Киев не сможет вступить в НАТО в ближайшие 30 лет. По его словам, после публикации «плана победы» Зеленского позиция Германии не изменилась
Владимир Зеленский и Олаф Шольц
Владимир Зеленский и Олаф Шольц (Фото: Michele Tantussi / Getty Images)

В позиции и решениях Германии по Украине ничего не изменится после того, как украинский президент Владимир Зеленский публично представил свой «план победы», заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

«Вы знаете позицию Германии по вопросам, которые тут [в плане Зеленского] затронуты. В ней ничего и не изменится», — сказал Шольц журналистам по прибытии на саммит ЕС (цитата по ТАСС).

Вместе с тем он отметил, что Германия остается солидарна с Украиной, а в центре внимания сейчас находится выделение средств, «благодаря которым Украина могла бы продолжать защищаться». «В остальном есть стратегические вопросы, которые нужно обсудить. Вы знаете, какие решения принял я, и в них ничего не изменится», — заверил Шольц.

Ранее немецкий канцлер выступал против передачи Украине дальнобойных ракет Taurus и разрешения на удары вглубь российской территории. Также Шольц исключал вступление Украины в НАТО в ближайшие 30 лет.

«Бартерная сделка для Запада». ИноСМИ о «плане Зеленского»
Политика
Владимир Зеленский (слева)

Лидеры Германии и Украины встречались на прошлой неделе. Тогда Зеленский и представил канцлеру детали своего «плана победы». Накануне украинский лидер представил план публично. В нем оказалось пять пунктов, среди которых: приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, укрепление обороны страны, а также размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания». Тайные приложения к плану, по словам Зеленского, Киев передал партнерам и обнародовать не будет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел план Зеленского «эфемерным». «Скорее всего, это тот же самый план американцев воевать с нами до последнего украинца, который Зеленский закамуфлировал и назвал мирным планом», — заявил Песков.

Летом российский президент Владимир Путин выдвинул свои условия мира: вывод украинских войск из ДНР и ЛНР, а также из Запорожской и Херсонской областей, отказ Киева от планов вступить в НАТО, закрепление статуса Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов, отмена западных санкций.

В Москве утром образовался «радиационный туман»

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

Аналитики ухудшили прогнозы по рублю и инфляции

Владимир Зеленский представил «план победы»

Станислава Черчесова оштрафовали за «неуважение к казахскому языку»

Шольц заявил о готовности обсудить с Путиным мир на Украине

Аналитики подсчитали, сколько стоит жилье в 10 минутах ходьбы от метро

Собянин заявил о планах сделать программу реновации постоянной

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Илья Пламенев Илья Пламенев
Олаф Шольц Владимир Зеленский Германия план победа Военная операция на Украине
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Подоляк раскрыл суть секретных приложений к «плану победы» Зеленского
Политика
В чем суть «плана победы» Зеленского и как на него отреагировали в мире
Политика
«Бартерная сделка для Запада». ИноСМИ о «плане Зеленского»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 106,08 (+0,41) Инвестиции, 16 окт, 17:28 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 97,26 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 17:28
Вокалиста «Отпетых мошенников» Богомазова госпитализировалиОбщество, 12:32
«Тапалки» произвели фурор в интернете. Есть ли в них выгода для инвестораPro, 12:31
Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Алма-АтеСпорт, 12:28
Токаев заявил о непобедимости России и предложил подумать о миреПолитика, 12:23
Зачем ИИ-поисковику от выходцев из Индии понадобились $250 млнОтрасли, 12:21
Как выносили приговор бывшему главному наркологу России Евгению БрюнуОбщество, 12:20
Руководство института Минца заподозрили в хищениях на оборонзаказеОбщество, 12:18
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Рютте предупредил, что перед Украиной может «вынырнуть» новый член НАТОПолитика, 12:14
В МВД сообщили результаты второго этапа операции «Нелегал-2024»Общество, 12:12
Набиуллина сообщила, что решение по ключевой ставке еще не принятоИнвестиции, 12:12
Власти решили измерить «выработку на человека» у врачей и учителейЭкономика, 12:11
УАЗ связал проблемы с качеством своих автомобилей с санкциямиБизнес, 12:07
Российские военные взяли под контроль Максимильяновку в ДНРПолитика, 12:07
5 главных уголовных рисков бизнеса: результаты исследованияРБК Компании, 12:02