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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Байден приедет в Израиль

Блинкен: Байден приедет в Израиль 18 октября
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Президент США Джо Байден посетит Израиль в среду, 18 октября, заявил госсекретарь Энтони Блинкен, передает телеканал CBS.

«Во-первых, президент подтвердит солидарность США с Израилем и нашу твердую приверженность его безопасности. <...> Во-вторых, президент Байден подчеркнет наше кристально ясное послание любому субъекту, государственному или негосударственному, который попытается воспользоваться этим кризисом для нападения на Израиль: не надо», — сказал Блинкен.

Также американский президент «продолжит тесно координировать свои действия с израильскими партнерами, чтобы добиться освобождения заложников», добавил госсекретарь США.

15 октября израильский телеканал Kann со ссылкой на источники сообщил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху пригласил Байдена посетить Израиль. О том, что визита американского президента в Израиль обсуждается, подтвердили Axios три израильских и американских чиновника.

Ранее страну посетил Блинкен в рамках своего ближневосточного турне. Помимо Израиля, он побывал в Иордании, Катаре, Бахрейне, Египте, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах.

Также визит в Израиль совершил министр обороны США Ллойд Остин. Он встречался со своим коллегой Йоавом Галантом. Глава глава Пентагона заверил его, что поддержка Израиля Соединенными Штатами будет твердой и они позаботятся, чтобы у Тель-Авива «было все необходимое для самообороны».

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Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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