 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

В Тегеране назвали «красной линией» наземную операцию Израиля в Газе

В парламенте Ирана назвали «красной линией» наземную операцию Израиля в Газе
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Начало Израилем наземной операции в секторе Газа станет «красной линией» для Ирана, это чревато «открытием новых фронтов», заявил «РИА Новости» первый заместитель главы парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

«Израиль должен осознать, что вторжение в Газу — это красная линия, что Палестина ждет, пока Израиль совершит эту грубую ошибку», — сказал собеседник агентства.

По словам Азизи, если Израиль решится на операцию и не перестанет наносить ракетные удары по Газе, ему «придется ждать появления новых фронтов боевых действий против него, а не только одного, как сейчас». Такой исход, по мнению Азизи, может привести к падению израильской власти и государственности.

Иран после начала войны ХАМАС с Израилем выразил поддержку палестинскому движению и призвал израильскую сторону воздержаться от наземной операции в секторе Газа. Axios писал со ссылкой на источники, что Тегеран уведомил Израиль по каналам ООН, что ему придется вмешаться, если операция в секторе не прекратится.

В постпредстве Ирана при всемирной организации ранее заявили, что Тегеран не станет вмешиваться в конфликт, если Израиль не будет атаковать иранскую территорию.

Однако возможность вмешательства Тегерана не исключали Соединенные Штаты. Президент Франции Эмманюэль Макрон также предостерегал иранские власти от эскалации.

Читайте на РБК Pro
Кому в российском IT сейчас платят ₽500 тыс., а кому уже начали урезать
Сколько на самом деле стоит «зеленая» энергия — The Economist
Педагогические системы: как выбрать подходящую
Почему ваши подчиненные работают вяло. 11 сильнейших демотиваторов
Теги
Израиль Иран сектор Газа наземная операция
Материалы по теме
Байден не увидел доказательств причастности Ирана к атаке ХАМАС
Политика
Макрон предостерег президента Ирана от эскалации на Ближнем Востоке
Политика
Белый дом не исключил прямое вмешательство Ирана в войну Израиля с ХАМАС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 102,55 (-0,48) Инвестиции, 13 окт, 16:15 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 97,31 (+0,31) Инвестиции, 13 окт, 16:15
Костомаров рассказал о желании снова встать на коньки Спорт, 14:00
Конституционный суд Грузии разрешил начать импичмент президента Политика, 14:00
Ведро под килем: что сорвет вашу стратегическую сессию Pro, 13:58
Как заработать на «облачном» тренде. Пять реальных кейсов РБК и Yandex Cloud, 13:58
Чем полезен гранат и можно ли есть гранат с косточками Стиль, 13:55
«Красный Октябрь»: какие арт-маршруты появятся на стрелке острова Балчуг РБК Недвижимость, 13:53
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 13:52
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
От ESG до медицины: 9 перспективных стартапов с искусственным интеллектом Тренды, 13:48
В Госдуме предсказали мировой кризис и посоветовали переждать его в рубле Инвестиции, 13:48
Михаил Задорнов: «Видно, как ухудшается управление компаниями» Социальная экономика, 13:48
Центробанк рассказал о постепенном вводе в обращение новых банкнот Финансы, 13:46
Документы и штрафы: можно ли сдавать в аренду баню на даче Недвижимость, 13:29
В РФС назвали приоритетом сохранение членства в УЕФА Спорт, 13:27
WP узнала, что Блинкену пришлось до утра ждать саудовского принца Политика, 13:26