В Тегеране назвали «красной линией» наземную операцию Израиля в Газе

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Начало Израилем наземной операции в секторе Газа станет «красной линией» для Ирана, это чревато «открытием новых фронтов», заявил «РИА Новости» первый заместитель главы парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

«Израиль должен осознать, что вторжение в Газу — это красная линия, что Палестина ждет, пока Израиль совершит эту грубую ошибку», — сказал собеседник агентства.

По словам Азизи, если Израиль решится на операцию и не перестанет наносить ракетные удары по Газе, ему «придется ждать появления новых фронтов боевых действий против него, а не только одного, как сейчас». Такой исход, по мнению Азизи, может привести к падению израильской власти и государственности.

Иран после начала войны ХАМАС с Израилем выразил поддержку палестинскому движению и призвал израильскую сторону воздержаться от наземной операции в секторе Газа. Axios писал со ссылкой на источники, что Тегеран уведомил Израиль по каналам ООН, что ему придется вмешаться, если операция в секторе не прекратится.

В постпредстве Ирана при всемирной организации ранее заявили, что Тегеран не станет вмешиваться в конфликт, если Израиль не будет атаковать иранскую территорию.

Однако возможность вмешательства Тегерана не исключали Соединенные Штаты. Президент Франции Эмманюэль Макрон также предостерегал иранские власти от эскалации.