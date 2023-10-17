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Политика ,  
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США отправили 2 тыс. морпехов к берегам Израиля

США перебросят 2 тыс. морпехов к берегам Израиля после отправки авианосецев

Силы быстрого реагирования морской пехоты США, состоящие из 2 тыс. морских пехотинцев, направляются к берегам Израиля, куда ранее были отправлены два американских авианосца, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Минобороны, знакомого с планом. Также источник The Wall Street Journal заявил об отправке к берегам Израиля десантного корабля Bataan с членами 26-го экспедиционного подразделения морской пехоты на борту.

Ранее несколько источников CNN отмечали, что США рассматривают возможность отправить 26-е экспедиционное подразделение морской пехоты в близкий к Израилю район, чтобы усилить позиции американских войск там. Собеседники телеканала называли то же число военных — 2 тыс. морпехов, которые должны будут заниматься эвакуацией и оказанием гуманитарной помощи.

Военным, которых планировали отправить в Израиль, также могут поручить консультирование и медицинскую поддержку, но не участие в боевых действиях, писала WSJ со ссылкой на источники среди чиновников Пентагона.

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морпехи морская пехота американские военные США Израиль
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