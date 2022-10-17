Депутаты предложили внести в законы термин «добровольческие формирования»
Депутаты предложили ввести понятие «добровольческие формирования», последние могут создаваться Минобороны по решению президента России. Страница законопроекта размещена на сайте Госдумы.
Формирования добровольцев будут привлекаться «для выполнения отдельных задач в области обороны», говорится в документе. Они будут содействовать действиям российских Вооруженных сил в период мобилизации, военного положения, в военное время, в случае возникновения вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций (КТО) либо при использовании российских войск за рубежом.
В законопроекте сказано, что численность, районы действий, а также порядок прекращения деятельности добровольческих формирований определяются Минобороны «исходя из задач, стоящих» перед российской армией. На состоящих в этих подразделениях распространяется статус военнослужащих.
«В состав добровольческих формирований входят граждане Российской Федерации, добровольно поступившие в добровольческие формирования, а также могут входить военнослужащие, направленные в них Министерством обороны», — говорится в документе.
Законопроект предусматривает, что вступить в добровольческое формирование можно путем заключения контракта о пребывании в нем («о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации»). Документ уравнивает понятия «контракт о пребывании в добровольческом формировании» и «контракт о содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации», в федеральных законах.
Исключение из добровольческого формирования предусматривается в случаях:
- истечения срока соответствующего контракта или невыполнения гражданином условий договора;
- несоответствия требованиям к состоянию здоровья;
- вступления в силу приговора суда о лишении свободы;
- поступления на военную службу;
- прекращения деятельности добровольческого формирования.
Поправки допускают и добровольное исключение из состава добровольческого формирования досрочно, однако соответствующие условия и порядок будут предусмотрены контрактом.
Авторами поправок выступили единороссы — спикер Думы Вячеслав Володин; экс-заммиинстра обороны, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов; зампреды комитета по обороне Андрей Красов, Юрий Швыткин и Дмитрий Саблин; члены комитета по обороне Виктор Заварзин, Андрей Гурулёв, Георгий Карлов, Иван Квитка, Татьяна Кусайко и Евгений Лебедев.
В России с 21 сентября проходит частичная мобилизация, о ней утром того же дня объявил президент Владимир Путин. Минобороны утверждало, что намерено призвать 300 тыс. человек. К 14 октября мобилизовали 220 тыс. человек, говорил Путин, допуская, что призыв завершится в течение двух недель. В Кремле затем пояснили, что президент не получил дополнительных предложений по мобилизации от Минобороны.