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Депутаты предложили внести в законы термин «добровольческие формирования»

Добровольческие формирования займутся выполнением «отдельных задач» в случае КТО, военного времени, военного положения либо при использовании армии за рубежом, предложили депутаты. Желающие будут заключать контракты
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Депутаты предложили ввести понятие «добровольческие формирования», последние могут создаваться Минобороны по решению президента России. Страница законопроекта размещена на сайте Госдумы.

Формирования добровольцев будут привлекаться «для выполнения отдельных задач в области обороны», говорится в документе. Они будут содействовать действиям российских Вооруженных сил в период мобилизации, военного положения, в военное время, в случае возникновения вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций (КТО) либо при использовании российских войск за рубежом.

В законопроекте сказано, что численность, районы действий, а также порядок прекращения деятельности добровольческих формирований определяются Минобороны «исходя из задач, стоящих» перед российской армией. На состоящих в этих подразделениях распространяется статус военнослужащих.

«В состав добровольческих формирований входят граждане Российской Федерации, добровольно поступившие в добровольческие формирования, а также могут входить военнослужащие, направленные в них Министерством обороны», — говорится в документе.

Поправки предложено внести в законы «О мобилизационной подготовке и мобилизации», «Об обороне», «О военнослужащих», «О страховых пенсиях», «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», «О государственном пенсионном обеспечении».

Законопроект предусматривает, что вступить в добровольческое формирование можно путем заключения контракта о пребывании в нем («о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации»). Документ уравнивает понятия «контракт о пребывании в добровольческом формировании» и «контракт о содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации», в федеральных законах.

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Исключение из добровольческого формирования предусматривается в случаях:

  • истечения срока соответствующего контракта или невыполнения гражданином условий договора;
  • несоответствия требованиям к состоянию здоровья;
  • вступления в силу приговора суда о лишении свободы;
  • поступления на военную службу;
  • прекращения деятельности добровольческого формирования.

Поправки допускают и добровольное исключение из состава добровольческого формирования досрочно, однако соответствующие условия и порядок будут предусмотрены контрактом.

Авторами поправок выступили единороссы — спикер Думы Вячеслав Володин; экс-заммиинстра обороны, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов; зампреды комитета по обороне Андрей Красов, Юрий Швыткин и Дмитрий Саблин; члены комитета по обороне Виктор Заварзин, Андрей Гурулёв, Георгий Карлов, Иван Квитка, Татьяна Кусайко и Евгений Лебедев.

В России с 21 сентября проходит частичная мобилизация, о ней утром того же дня объявил президент Владимир Путин. Минобороны утверждало, что намерено призвать 300 тыс. человек. К 14 октября мобилизовали 220 тыс. человек, говорил Путин, допуская, что призыв завершится в течение двух недель. В Кремле затем пояснили, что президент не получил дополнительных предложений по мобилизации от Минобороны.

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Елизавета Ламова Елизавета Ламова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
мобилизация Госдума добровольцы
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