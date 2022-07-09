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Власти Приморья соберут отряд добровольцев «Тигр» для отправки на Украину

Власти Приморья сообщили о формировании отряда «Тигр» для участия в операции на Украине
Фото: kozhemiakoofficial / Telegram
Фото: kozhemiakoofficial / Telegram

В Приморском крае начали формировать добровольческий батальон «Тигр» для участия в спецоперации на Украине на базе бригады морской пехоты. Об этом в Telegram сообщило правительство региона.

«Впереди месяц огневой и тактической подготовки. Кто-то из добровольцев имеет боевой опыт и делится с товарищами. Главный принцип формирования — батальон будет состоять только из земляков и отправится в поддержку именно нашей приморской 155-ой гвардейской бригады морской пехоты», — говорится в сообщении.

Власти Приморского края заверили, что оснащают добровольческий отряд всем необходимым, в том числе спецтехникой, экипировкой и связью.

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Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

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Приморский край добровольческие батальоны Военная операция на Украине
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