Песков объяснил слова Путина о завершении мобилизации за две недели

Частичная мобилизация завершится до конца месяца, об этом говорил президент России Владимир Путин, когда отвечал на вопросы журналистов в Астане, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Президент сказал, что, получается, до конца месяца завершится [частичная мобилизация]. И президент также сказал, что не получал никаких предложений о дополнительных мобилизационных мерах от министерства обороны. Это означает, что частичная мобилизация завершится», — сказал Песков, отвечая на вопрос, значат ли слова президента, что частичная мобилизация скоро завершится.

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В рамках частичной мобилизации уже были призваны уже около 220 тыс. человек. «Думаю, что в течение примерно двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены», — сказал Путин, выступая на пресс-конференции на полях саммита глав СНГ в Астане.

Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября, в тот же день он подписал соответствующий указ. Минобороны сообщило, что планирует мобилизовать 300 тыс. человек.

На пресс-конференции в Астане Путин также рассказал, что изначально Минобороны предполагало призвать меньше, чем 300 тыс. человек, которые ведомство в итоге назвало целевым показателем частичной мобилизации.Никаких предложений по призыву по мобилизации дополнительно к этой цифре от ведомства не поступало, подчеркнул Путин. «В обозримом будущем не вижу никакой необходимости», — сказал глава государства, указав, что работа по мобилизации «уже заканчивается».

Объявляя о мобилизации, президент говорил, что призывать планируется в первую очередь тех, кто имеет востребованные военно-учетные специальности и боевой опыт. Позднее глава государства выпустил указы о категориях, которым предоставляется отсрочка от мобилизации, в него в том числе вошли студенты и аспиранты.

Однако несмотря на устные разъяснения Минобороны и указы президента, с начала мобилизационных мероприятий уполномоченным по правам человека от граждан поступали жалобы, в том числе на отсутствие медкомиссий, призыв тех категорий, которые не соответствуют критериям (по возрасту, здоровью, являются многодетными отцами), проблемы с экипировкой и др.