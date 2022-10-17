В Думу внесли проект об отмене отсрочки от мобилизации для парламентариев

Также авторы законопроекта предлагают призывать на службу в первую очередь сотрудников силовых структур, дать отсрочку ограниченно годным, а для тех, кто не годен временно, увеличить срок до одного года

Фото: Олег Яковлев / РБК

Фракция «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» внесла в Госдуму законопроект об отмене отсрочки от частичной мобилизации для сенаторов и депутатов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Предлагаю отменить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации сенаторам Совета Федерации и депутатам Государственной думы. Законопроект по данному вопросу внесен на рассмотрение Госдумы», — написал он.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают:

призывать на военную службу в рамках частичной мобилизации в первую очередь сотрудников Росгвардии, Службы внешней разведки (СВР), ФСБ, военной прокуратуры, Следственного комитета, воинских подразделений федеральной противопожарной службы, спасательных воинских формирований, уволенных с военной службы и состоящих в запасе;

дать отсрочку от мобилизации гражданам, ограниченно годным к военной службе по состоянию здоровья (категория «В»);

увеличить срок отсрочки для временно не годных к военной службе по состоянию здоровья (категория «Г») на срок до одного года;

предоставить отсрочку гражданам, проходящим альтернативную гражданскую службу и родственникам военных, погибших на службе по призыву;

закрепить в законодательстве положение об отсрочке для граждан, у которых на иждивении находятся трое и более детей в возрасте до 16 лет. Ранее соответствующее указание поступило от Минобороны, однако законодательно оно не закреплено. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, который передал информацию со ссылкой на ведомство, назвал инициативу «жестом доброй воли»;

дать отсрочку родителям или опекунам детей-инвалидов в возрасте до 18 лет или инвалидов детства первой группы, а также матерям, у которых четверо и более детей до восьми лет, если они воспитывают их без мужа, единственным родителям (матери или отцы) несовершеннолетних детей.

В базе Госдумы данных о законопроекте на момент публикации не было.

О том, что группа депутатов подготовила поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в России», в котором предлагается снять бронь от частичной мобилизации с членов обеих палат парламента, в ночь на 17 октября сообщила газета «Известия». Миронов как соавтор законопроекта сказал изданию, что он поможет «удовлетворить запрос общества на справедливость» и «усилить наши позиции на фронтах».

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября, ей подлежат 300 тыс. человек, уточнял министр обороны Сергей Шойгу. 14 октября президент сообщил, что на службу уже призвали 222 тыс. человек. Он допустил окончание мобилизационных мероприятий в течение двух недель.