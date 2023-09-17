Лавров заявил о развязывании США войны против России руками Украины

Украину долго готовили к конфликту с Россией, теперь США снабжают ее оружием и разведданными. Они ведут войну против Москвы, считает Лавров. Вашингтон исключал боевые действия против России

Сергей Лавров (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

США ведут против России войну, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя возможность поставок дальнобойных ракет Вашингтоном Киеву. Запись с его ответом в телеграм-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

«Украину подготовили, долгие годы готовили, чтобы ее руками и ее телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России. Что бы они ни говорили, они управляют этой войной, они поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников. Они ведут против нас войну», — сказал он.

О поставках ракет министр отказался говорить. Речь идет о дальнобойных ATACMS, предоставить которые уже давно просит Киев. Однако решение об их передаче все еще под вопросом.

Reuters сообщал со ссылкой на источники, что Вашингтон рассматривает возможность поставки таких ракет с кассетной частью. The Wall Street Journal писала, что в Белом доме допускают отправку ATACMS Киеву уже осенью. По данным Axios, споры по этой теме еще идут и во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США 21 сентября о поставках объявлять не планируется.

Представитель МИДа Мария Захарова говорила, что возможные поставки Киеву Вашингтоном дальнобойных ракет с кассетными бомбами повлияют на эскалацию кризиса и приведут к еще большим жертвам.

Лавров не в первый раз говорил, что Запад развязал войну против России. Например, в прошлом году он отмечал, что НАТО, поставляя оружие и военную технику на Украину, фактически вступает в «прокси-войну» с Москвой.

Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан заявлял, что с начала конфликта на Украине в Вашингтоне придерживаются двух принципов: США не ведут войну против России на Украине и США не предоставляют Украине оружия для атак на Россию.