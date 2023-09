США задумались о поставке ВСУ дальнобойных ракет с кассетными снарядами

По данным Reuters, Украина может получить ракеты, которые кратно увеличат число вмещаемых кассетных боеприпасов — с 48 в имеющихся у ВСУ системах до 300-400. Москва критикует поставки оружия Киеву, в частности — кассетных снарядов

Фото: John Moore / Getty Images

США рассматривают возможность передачи Украине ракет ATACMS или GMLRS с кассетной боевой частью, сочтя успешным опыт использования последней. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника среди американских чиновников.

Пентагон может отправить одну из этих систем, либо обе сразу, причем поставку можно будет осуществить в короткие сроки. По словам собеседников агентства, Белый дом старается усилить украинскую армию в «жизненно важный момент».

Сейчас армия Украины для стрельбы кассетными снарядами обладает 155-мм артиллерией, дальность стрельбы которой не превышает 30 км, один удар вмещает до 48 боеприпасов. Рассматриваемые к поставке ATACMS могут бить на расстояние до 300 км и переносить около 300 кассетных снарядов, а GMLRS — 72 км с 404 кассетными бомбами внутри.

О том, что Пентагон может в скором времени передать Украине ракеты ATACMS на днях писали со ссылкой на источники Financial Times и ABC. The New York Times сообщала о планах передать новую партию кассетных боеприпасов, источник газеты заявил, что они уже помогли «сохранить динамику» на южном направлении.

Однако официально власти США пока не подтверждают эти планы, отмечая, что дискуссии по поставкам продолжаются как с Киевом, так и внутри президентской администрации.

Власти Украины активно добиваются получения ATACMS, в последние дни они сделали новые заявления по этому вопросу. Президент Владимир Зеленский связал поставки таких ракет с тем, чтобы не допустить «паузы в этом контрнаступлении» и выразил надежду в получении ATACMS осенью.

Российские власти критикует страны Запада, направляющие Украине вооружения. Поставка дальнобойного оружия является для России красной линией, предупреждали в МИДе. «Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от своих границ», — обещал президент Владимир Путин. Он допускал, что Москва может начать в ответ применять кассетные боеприпасы.

Кремль отмечал, что западное вооружение не помешает Москве добиться поставленных планов, а переданное оружие «будет гореть».