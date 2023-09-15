Лавров заявил о «заговоре» вокруг темы переговоров России и Украины

Россия наблюдает в вопросе российско-украинских переговоров попытки «через псевдодипломатию поставить все с ног на голову», заявил глава МИДа Сергей Лавров

Сергей Лавров (Фото: Евгений Филиппов / Global Look Press)

Вокруг темы переговоров России и Украины возникает «настоящий заговор». Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по урегулированию украинского кризиса.

«Вокруг темы так называемых переговоров возникает настоящий заговор и попытки через псевдодипломатию поставить все с ног на голову», — сказал он. Министр напомнил, что в последнее время было выдвинуто много посреднических инициатив.

По словам Лаврова, во время встреч с коллегами из стран «с нормальными правительствами» с их стороны регулярно звучат вопросы о возможности начала мирного процесса.

Глава МИД России, комментируя тему переговоров по урегулированию украинского кризиса, в очередной раз отметил, что Москва никогда не отказывалась от диалога и что «все мячики давным-давно на стороне киевского режима».

Лавров напомнил, что после начала российской спецоперации на Украине в феврале прошлого года Москва и Киев провели несколько раундов мирных переговоров, в том числе очных встреч. Последняя такая встреча состоялась в конце марта 2022-го в Стамбуле. По ее итогам стороны согласовали предложения по мирному урегулированию, однако те так и не были приняты.

Российский министр подчеркнул, что «прежде всего англосаксы» запретили Киеву подписывать документы и заставили продолжать военные действия.

Украина называла условием для мирных переговоров с Россией выход на границы 1991 года и подчеркивала, что в основе диалога должна быть предложенная Киевом «формула мира». При этом украинский президент Владимир Зеленский прошлой осенью ввел в действие решение СНБО об отказе от переговоров с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин.

Российский лидер указывал, что для начала диалога Киеву следует отменить этот документ. Кроме того, отмечал он, Россия не может прекратить боевые действия, пока Украина ведет контрнаступление. Возможность переговоров по условиям «формулы мира» Москва отвергала.

Среди российских требований:

прекращение Киевом боевых действий;

прекращение поставок ему вооружений Западом;

нейтральный и безъядерный статус Украины;

признание «новых территориальных реалий»;

демилитаризация и денацификация Украины;

обеспечение прав русскоязычных граждан Украины и национальных меньшинств.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 10 сентября заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой и начнет их при готовности Путина к диалогу. При этом он добавил, что условия и границы будут зависеть от мнения Украины.

Глава МИД Чехии Ян Липавский, в свою очередь, счел, что любая инициатива по миру между Москвой и Киевом, навязанная Украине и не поддержанная ею, окажет негативное влияние на западные страны и не поможет помешать «российскому империализму».