США и Германия допустили передачу дальнобойных ракет Украине осенью

Германия примет решение о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus в ближайшие недели, заявил глава Минобороны. В США же близки к решению поставить дальнобойные комплексы ATACMS этой осенью, пишет WSJ. Москва осуждает поставки

Ракета Taurus (Фото: saab.com)

Германия и США близки к решению передать Украине дальнобойные ракеты Taurus и дальнобойные ракетные комплексы ATACMS соответственно до конца этого года. Киев неоднократно призывал предоставить ему такие вооружения, однако Берлин и Вашингтон изучают этот вопрос, опасаясь, что Украина будет использовать ракеты для ударов по территории России.

Глава немецкого Минобороны Борис Писториус заявил, что решение по передаче ракет Taurus будет принято в ближайшие «одну-две недели». «Если для принятия решения [по передаче Taurus] потребуется еще неделя или две, то это так. <...> Германия должна позволить себе это благоразумие, даже если нашим украинским друзьям трудно это понять», — сказал он на первой Вестфальской мирной конференции в Мюнстере (цитата по Zeit).

Писториус подчеркнул, что это не означает каких-либо колебаний со стороны правительства ФРГ. Он рассказал, что на вооружении Германии есть около 500 Taurus, однако половина из них не соответствуют современным требованиям, а другая половина нуждается в обновлении и программировании.

О том, что Вашингтон близок к решению передать Киеву дальнобойные комплексы ATACMS, в последнее время писал ряд западных СМИ, однако официально Белый дом эти данные не подтверждал. The Wall Street Journal со ссылкой на представителей администрации Джо Байдена сообщает, что в Вашингтоне «по-новому смотрят» на эти поставки и они возможны уже этой осенью. Одним из факторов, побудивших администрацию президента США поменять позицию, называется стремление усилить украинское контрнаступление, поскольку оно медленно продвигается на юге.

По словам собеседников издания, планы, рассматриваемые администрацией, предусматривают поставку ограниченного количества ракет, что могло бы ослабить опасения Пентагона по поводу значительного сокращения запасов в США.

Крылатые ракеты Taurus способны развивать скорость до 900 км/ч и имеют дальность стрельбы до 500 км, могут нести до 480 кг взрывчатки. В случае передачи ВСУ они станут самыми дальнобойными на их вооружении. Taurus способна лететь на предельно низкой высоте — около 50 м, что мешает обнаружению радарами. По информации портала T-Оnline, Германия имеет 600 Taurus, но только 150 сейчас готовы к применению. В бундестаге обвиняли канцлера Олафа Шольца в блокировании поставок ракет Украине. Он допускал такой шаг, но высказывал опасения, что Киев будет их использовать для ударов по территории России. ATACMS — управляемая ракета американского производства с дальностью около 300 км. Их запуск можно осуществлять с помощью уже переданных ВСУ установок РСЗО HIMARS, но только по одной. Стоимость каждой ракеты — $1,5 млн. Точное количество ракет ATACMS, находящихся в распоряжении Пентагона, засекречено. Но с начала производства Lockheed Martin выпустила примерно 4 тыс. таких ракет. Нынешние темпы производства — около 500 штук ежегодно, выяснила Washington Post.

Президент Владимир Путин, комментируя возможность передачи дальнобойных ракет Киеву, говорил, что «чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от своих границ». В МИДе России предупреждали об эскалации в случае такого шага со стороны США.