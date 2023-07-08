Белый дом: США не отказываются от принципа не воевать с Россией

США обещали не отказываться от принципа не воевать с Россией

США не намерены отказываться от фундаментальных принципов не втягиваться в войну с Москвой и не предоставлять Украине вооружений для ударов по международно признанной территории России. Об этом на брифинге заявил советник по национальной безопасности президента США Джей Салливан.

Как сказал Салливан, с начала конфликта на Украине, США обозначили два принципа, «которые не подвергаются пересмотру». США не ведут войну против России на Украине и США не предоставляют Украине оружия для атак на Россию.

Американские власти, а также страны-члены НАТО неоднократно говорили, что стараются избежать прямого столкновения с российскими вооруженными силами.

При этом российские власти утверждают, что поставки западного оружия Украине свидетельствуют о прямом участии Запада в украинском конфликте.

«Мы действительно находимся в горячей фазе войны, потому что воюют украинские нацисты американским оружием прежде всего, и американская администрация каждый раз грозится все более и более дальнобойные, смертоносные системы поставлять», — заявил в апреле глава МИД России Сергей Лавров.