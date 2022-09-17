Алиев сообщил Эрдогану о завершении «операции» в Армении

Джермук, Армения (Фото: Александр Патрин / ТАСС)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что получил от лидера Азербайджана Ильхама Алиева информацию о завершении «военной операции» на границе с Арменией. Об этом турецкий лидер сообщил журналистам после своей поездки в Узбекистан, передает A Haber.

«В ответ на провокации Армении Азербайджан заявляет, что завершил начатую операцию. И теперь, когда операция закончилась, нет смысла волноваться об этом сейчас. Согласно информации, которую я получил от господина Ильхама [Алиева. — РБК], наши азербайджанские братья в настоящее время находятся в безопасном положении», — сказал Эрдоган.

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