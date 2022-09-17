Алиев сообщил Эрдогану о завершении «операции» в Армении

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 59,87 (+0,25) Инвестиции, 16 сен, 16:03
Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 60,03 (+0,37) Инвестиции, 16 сен, 16:03
«Ростов» обыграл «Крылья Советов» и поднялся на второе место в РПЛ Спорт, 18:25
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:05
Нэнси Пелоси прилетела в Армению Политика, 18:00
Как сэкономить на деловых поездках, когда все постоянно меняется РБК и Smartway, 17:59
В Шотландии действующий футболист впервые признался в гомосексуальности Спорт, 17:48
Алиев сообщил Эрдогану о завершении «операции» в Армении Политика, 17:31
Эрдоган назвал переговоры с Путиным в Самарканде плодотворными Политика, 17:23
Клубный дом в Сочи: от патио до пентхауса с двухуровневой террасой РБК и Reef Residence, 17:10
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Игрока «Спартака» дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил Спорт, 17:07
Футболист «Крыльев» Пиняев забил первый гол после коллапса легкого Спорт, 17:03
H&M назвала новые сроки распродажи в Белоруссии перед уходом Бизнес, 17:01
При обстрелах Донецка четыре человека погибли и трое пострадали Политика, 16:43
Жена осужденной в России баскетболистки из США встретилась с Байденом Спорт, 16:36
Чем запомнился режиссер Игорь Масленников. Фотогалерея Общество, 16:31 
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Алиев сообщил Эрдогану о завершении «операции» в Армении

Президент Азербайджана Алиев сообщил Эрдогану о завершении «операции» в Армении
Джермук, Армения
Джермук, Армения (Фото: Александр Патрин / ТАСС)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что получил от лидера Азербайджана Ильхама Алиева информацию о завершении «военной операции» на границе с Арменией. Об этом турецкий лидер сообщил журналистам после своей поездки в Узбекистан, передает A Haber.

«В ответ на провокации Армении Азербайджан заявляет, что завершил начатую операцию. И теперь, когда операция закончилась, нет смысла волноваться об этом сейчас. Согласно информации, которую я получил от господина Ильхама [Алиева. — РБК], наши азербайджанские братья в настоящее время находятся в безопасном положении», — сказал Эрдоган.

Материал дополняется. 

Теги
Реджеп Тайип Эрдоган Ильхам Алиев
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter