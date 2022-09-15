Путин и другие лидеры стран ШОС прогулялись по Самарканду. Видео

По окончании первого дня саммита ШОС в Самарканде президенты прогулялись по комплексу «Вечный город». Владимир Путин вместе с лидерами Казахстана и Таджикистана попробовал традиционную самсу

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В ходе первого дня саммита ШОС Путин провел встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом, премьером Пакистана Шехбазом Шарифом, президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси, а также президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовом, главой Киргизии Садыром Жапаровым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.