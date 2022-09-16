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На саммите ШОС двусторонние встречи оказались важнее коллективных

Узбекистан стал местом первых переговоров лидеров России и КНР после начала спецоперации
Спецоперация на Украине и обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном сместили фокус с повестки первого за три года очного саммита ШОС в кулуары. О чем шла речь на двусторонних встречах — в материале РБК

О чем договорились лидеры ШОС

Двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедший в Самарканде 15–16 сентября, стал первой очной встречей лидеров стран-участниц за три года из-за пандемии коронавируса. За это время организация значительно расширилась, и саммит в Узбекистане стал самым представительным за все годы существования ШОС. В нем приняли участие лидеры 15 стран (премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался от участия в последний момент из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном), включая главу Китая Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендру Моди и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в качестве почетного гостя. При этом для Си Цзиньпина визит в Самарканд стал первой зарубежной поездкой с начала пандемии коронавируса. Китайский лидер присутствовал на всех официальных мероприятиях, но пропустил церемонию фотографирования и неформальную встречу глав государств из-за мер предосторожности: в КНР до сих пор действуют жесткие правила в случае выявления заболевших коронавирусом.

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Власти Узбекистана серьезно подготовились к событию: в Самарканде к саммиту был построен Международный туристический центр — современный кластер, состоящий из конгресс-холла и фешенебельных отелей, окруженный искусственно созданным каналом. Также был построен новый аэропорт. В дни саммита город был полностью перекрыт: по магистралям двигались лишь машины организаторов и делегатов, на улицах и в ресторанах было пусто, а знаменитый Сиабский базар и вовсе временно прекратил работу.

Основным событием для организации стало ее расширение: Иран официально признан членом ШОС, а Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма получили статус партнеров по диалогу. Спецпредставитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов в беседе с РБК объяснил их решение присоединиться к организации тем, что ШОС — «привлекательный и предсказуемый партнер», который последние годы «поступательно развивается».

Лидеры ШОС заявили, что организация не направлена против других стран
Политика
Фото:akorda.kz

ШОС изначально создавалась с целью защиты границ стран-членов и борьбы с терроризмом, но сейчас все больше внимания уделяет экономическим вопросам. Последние стали особенно актуальны на фоне введенных в отношении России странами Запада санкций после начала спецоперации на Украине. В Самаркандской декларации, итоговом документе встречи, закреплена продвигаемая последние годы Россией идея о расчете в нацвалютах и необходимость развития логистических цепочек поставок товаров.

Как встречи «на полях» оказались важнее повестки саммита

При этом основное внимание в Самарканде было приковано к двусторонним встречам, особенно к переговорам российского президента Владимира Путина с Си Цзиньпином. Встреча в Самарканде — первая с момента начала военных действий на Украине, до этого лидеры виделись на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине в начале февраля. КНР занимает промежуточную позицию по украинскому конфликту: с одной стороны, Китай не заявляет о поддержке действий России, с другой — отказывается присоединяться к санкциям Запада и продолжает развивать экономическое сотрудничество с Москвой. Последнее крайне важно для России как в вопросе экспорта энергоносителей на фоне дискуссии об отказе от них на Западе, так и импорта широкого круга товаров, которые Москва больше не может покупать в Европе и США, включая высокотехнологичную продукцию.

Китай в августе резко увеличил экспорт в Россию
Экономика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Встрече двух лидеров предшествовало заявление Минобороны о выводе войск с изюмско-балаклейского направления на территорию ДНР. Ведомство объяснило это необходимостью выполнить поставленные на спецоперации задачи.

Как отмечает CNN, эта ситуация заставляет Китай нервничать, поскольку в случае военной неудачи Россия станет менее надежным помощником в соперничестве с США. В случае, если Москва будет ослаблена, Вашингтон сможет в большей степени сосредоточиться на противостоянии Пекину. При этом Китай не может пойти на открытую поддержку России, так как это может сделать его мишенью для западных санкций.

Накануне встречи в Самарканде координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что сейчас не время для business as usial в отношениях Китая с Россией.

В начале встречи с Си Цзиньпином Путин поблагодарил его за «сбалансированную позицию» по украинскому кризису. «Понимаем ваши вопросы и ваши озабоченности на этот счет и в ходе сегодняшней встречи, конечно, подробно разъясним и нашу позицию по этому вопросу, хотя мы и раньше об этом говорили», — добавил российский лидер. Также Путин выразил поддержку Пекину в вопросе с частично признанным Тайванем, который КНР считает частью своей территории. В августе спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси посетила остров с официальным визитом вопреки протестам материкового Китая, на что Пекин ответил многодневными морскими учениями. Си Цзиньпин при этом воздержался от упоминания обеих тем в ходе начала переговоров, но назвал Путина «моим дорогим другом». Комментируя переговоры, Путин сказал журналистам, что «это была по сути обычная, рядовая наша встреча».

Внимание также привлекли переговоры Путина с турецким лидером. Российский президент ранее заявлял о намерении пересмотреть направление вывоза зерна с Украины в рамках достигнутых между странами договоренностей при участии Турции и ООН. По словам Путина, зерновая сделка заключалась под предлогом необходимости вывоза зерна в развивающиеся страны, но на деле на экспорт в этом направлении приходится лишь 3% украинской продукции. Президент намеревался обсудить этот вопрос с Эрдоганом, но не упомянул его, говоря в начале встречи о ходе сделки. Вместо этого он поблагодарил турецкого лидера за вклад в реализацию соглашения и сообщил, что Россию уведомили о возможности вывозить свою сельхозпродукцию при помощи Анкары. «Турция является надежным партнером в этом плане и сможет обеспечить уверенные поставки через свою территорию во все страны мира, в том числе в страны Азии, Латинской Америки, Африки, поскольку мы туда и продаем», — сказал он. Отметил Путин и надежность поставок российских энергоносителей через Турцию, в том числе в ЕС. Он также сообщил о договоренности по оплате 25% от стоимости поставок российского газа в Турцию в рублях.

Еще одной возможной темой переговоров лидеров могло стать обострение на границе Азербайджана и Армении, в результате которого Ереван запросил помощи у ОДКБ. Турция традиционно выступала на стороне Азербайджана и сыграла свою роль в урегулировании второй карабахской войны в 2020 году. Встреча Путина с президентом Азербайджана состоялась сразу после переговоров с Эрдоганом.

В начале переговоров с Путиным Алиев поблагодарил его «за оперативное реагирование на обострение, эскалацию в зоне армяно-азербайджанской границы». «Боестолкновения продолжались менее восьми часов, и то, что они остановились, хотя не сразу, армянская сторона стала выполнять режим прекращения огня, но в целом уже около двух суток режим прекращения огня соблюдается, говорит о том, что ни у Армении, ни у Азербайджана не было намерений широкомасштабной эскалации», — добавил Алиев. Позднее на пресс-конференции Путин заявил журналистам, что «прежде всего под влиянием России этот конфликт удалось локализовать».

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саммит ШОС Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Си Цзиньпин Военная операция на Украине

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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