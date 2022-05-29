Welt узнала о сокращении Германией поставок оружия Украине до минимума

За два месяца на Украину ушли только две партии вооружений, они содержали небольшие устройства — мины, части пулеметов, радиоприемники, ручные гранаты, детонаторы, пишет газета

За последние девять недель Германия сократила поставки вооружения Украине до минимума, сообщает газета Welt со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении документы.

По данным издания, с конца марта Берлин не поставил Киеву «хоть сколько-нибудь значительных вооружений». В период с 30 марта по 26 мая на Украину были отправлены всего две партии оружия, и обе содержали только небольшие устройства, пишет газета. В одной, отправленной в середине мая, были противотанковые мины, в другой, ушедшей на Украину месяцем раньше, — части пулеметов, детонаторы, радиоприемники, ручные гранаты, взрывчатка и мины.

В Минобороны ФРГ Welt отказались комментировать поставки, сославшись на секретность.

Газета также сообщила, что обещанные Украине танки «Гепард» задерживаются из-за того, что украинских военных необходимо подготовить к работе с ними.

О поставке 30 «Гепардов» было объявлено в конце апреля. Позже стало известно, что первые 15 машин прибудут на Украину не ранее конца июля. Как утверждал канцлер Олаф Шольц, задержка вызвана необходимостью подготовить танки. Однако в Киеве полагают, пишет Welt со ссылкой на источники в украинском правительстве, что задержка связана с подготовкой военных Украины. По данным газеты, подготовка первых 45 военнослужащих начнется не раньше 13 июня и закончится 22 июля.

Вторая партия танков поступит к концу августа, когда будет подготовлена вторая группа военных.

Читайте на РБК Pro Pro От этих 40 акций избавились Баффет, Гейтс и другие гуру инвестиций: обзор От этих 40 акций избавились Баффет, Гейтс и другие гуру инвестиций: обзор Прогнозы Pro Машина по имени Тим Кук: зачем СЕО Apple живет по армейскому распорядку Машина по имени Тим Кук: зачем СЕО Apple живет по армейскому распорядку Статьи Pro Городские фермы и эффективность почвы: чем занимаются агростартапы из РФ Городские фермы и эффективность почвы: чем занимаются агростартапы из РФ Статьи Pro Все идет по плану: как прогнозировать продажи, когда все меняется Все идет по плану: как прогнозировать продажи, когда все меняется Статьи Pro «Ваш уровень дохода?»: какие вопросы в анкете сорвут исследование «Ваш уровень дохода?»: какие вопросы в анкете сорвут исследование Инструкции Pro Набор разморожен. Как сейчас крупные компании нанимают ИТ-специалистов Набор разморожен. Как сейчас крупные компании нанимают ИТ-специалистов Инструкции Pro Не открывайте бизнес с друзьями. Почему это суждение бывает ошибочно Не открывайте бизнес с друзьями. Почему это суждение бывает ошибочно Статьи Pro Как вернуть себе и сотрудникам спокойствие и веру в будущее — 5 шагов Как вернуть себе и сотрудникам спокойствие и веру в будущее — 5 шагов Инструкции

В Германии также сформированы заявки на экспорт на Украину БМП «Куница» и танков «Леопард 1», однако последние пять недель они находятся в Федеральном совете безопасности и движения по ним нет, сообщила газета.

Вопрос поставки вооружений является источником напряжения в отношениях Германии и Украины. Власти Украины, в том числе посол в Германии Андрей Мельник, неоднократно критиковали Берлин за отсутствие поставок тяжелого вооружения. Мельник, в частности, заявлял, что Берлин «просто подводит» Украину в военном отношении.

В Германии в свою очередь заявляли, что помогают Украине, но не могут удовлетворить все ее желания в военном плане. «Дело отнюдь не в том, что Германия ничего или слишком мало поставляет. Правильно — Берлин не может выполнить все желания Украины», — говорил вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.