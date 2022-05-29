Welt узнала о сокращении Германией поставок оружия Украине до минимума
За последние девять недель Германия сократила поставки вооружения Украине до минимума, сообщает газета Welt со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении документы.
По данным издания, с конца марта Берлин не поставил Киеву «хоть сколько-нибудь значительных вооружений». В период с 30 марта по 26 мая на Украину были отправлены всего две партии оружия, и обе содержали только небольшие устройства, пишет газета. В одной, отправленной в середине мая, были противотанковые мины, в другой, ушедшей на Украину месяцем раньше, — части пулеметов, детонаторы, радиоприемники, ручные гранаты, взрывчатка и мины.
В Минобороны ФРГ Welt отказались комментировать поставки, сославшись на секретность.
Газета также сообщила, что обещанные Украине танки «Гепард» задерживаются из-за того, что украинских военных необходимо подготовить к работе с ними.
О поставке 30 «Гепардов» было объявлено в конце апреля. Позже стало известно, что первые 15 машин прибудут на Украину не ранее конца июля. Как утверждал канцлер Олаф Шольц, задержка вызвана необходимостью подготовить танки. Однако в Киеве полагают, пишет Welt со ссылкой на источники в украинском правительстве, что задержка связана с подготовкой военных Украины. По данным газеты, подготовка первых 45 военнослужащих начнется не раньше 13 июня и закончится 22 июля.
Вторая партия танков поступит к концу августа, когда будет подготовлена вторая группа военных.
В Германии также сформированы заявки на экспорт на Украину БМП «Куница» и танков «Леопард 1», однако последние пять недель они находятся в Федеральном совете безопасности и движения по ним нет, сообщила газета.
Вопрос поставки вооружений является источником напряжения в отношениях Германии и Украины. Власти Украины, в том числе посол в Германии Андрей Мельник, неоднократно критиковали Берлин за отсутствие поставок тяжелого вооружения. Мельник, в частности, заявлял, что Берлин «просто подводит» Украину в военном отношении.
В Германии в свою очередь заявляли, что помогают Украине, но не могут удовлетворить все ее желания в военном плане. «Дело отнюдь не в том, что Германия ничего или слишком мало поставляет. Правильно — Берлин не может выполнить все желания Украины», — говорил вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.