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Военная операция на Украине ,  
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Spiegel узнала причины задержки поставок танков Украине

По данным издания, Берлин опасается того, что немецкие танки могут оказаться на территории России, и не хочет этого допускать
Фото: Björn Trotzki / IMAGO / Global Look Press
Фото: Björn Trotzki / IMAGO / Global Look Press

Германия откладывает поставку танков Украине, о которых та просила, в том числе из-за опасений, что военная техника может оказаться на территории России, пишет Spiegel со ссылкой на источники, близкие к правительству ФРГ.

По их словам, Берлин опасается, что Украина «может стать самоуверенной», если одержит ряд крупных побед. В этом случае есть риск того, что она вторгнется в Россию и «немецкие танки вновь окажутся на российской территории», пишет газета. В том числе по этой причине промышленность оборонного сектора ФРГ все еще не получила разрешение на поставку танков.

Кроме того, утверждают источники, Германия не может быть первой страной, поставившей Киеву танки, «по историческим причинам». Они сообщают, что по вопросу «танкового эмбарго» между США, Великобританией и Францией также существует «полное согласие».

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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

О своей готовности поставить Украине 50 танков «Гепард» Берлин объявил в конце апреля, поставки тяжелых вооружений одобрил и бундестаг. Однако в начале мая Welt со ссылкой на источники сообщила, что поставки танков приостановлены на неопределенный срок из-за отсутствия необходимых боеприпасов.

В конце мая издание также утверждало, что отправка «Гепардов» задерживается, так как украинских военных необходимо подготовить к работе с ними. По данным Welt, подготовка первой группы военных завершится во второй половине июля, второй группы — к концу августа.

Задержки в поставках тяжелого вооружения вызывают разногласия между Киевом и Берлином. Как сообщала Welt, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, обсуждая этот вопрос с министром обороны ФРГ Кристиной Ламбрехт, «вышел из себя». По информации газеты, он потребовал ответа о поставках танков и быстрого решения вопроса боеприпасов.

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В начале июня канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что обещанные Украине «Гепарды» готовятся к поставке. «Это очень тяжелое оружие», — подчеркивал он.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Германия танки поставки оружия поставки вооружений
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