Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 61,36 (+0,27) Инвестиции, 05 авг, 16:04
Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 60,37 (+0,11) Инвестиции, 05 авг, 16:04
Россиянин Винник предстал перед судом в США Политика, 02:20
Bloomberg узнал об ужесточении Китаем правил маркировки для Тайваня Политика, 02:16
Reuters узнал о переговорах США с Индонезией по ценам на российскую нефть Политика, 01:48
Зеленский заявил о конфискации $765 млн российских активов на Украине Политика, 01:39
В ДНР предъявили обвинение гражданину США за разжигание розни Политика, 01:03
Маск предложил освободить всех осужденных за наркотики в США Политика, 01:02
Кандидат в премьеры Великобритании не исключил выход страны из ЕСПЧ Политика, 00:55
СК возбудил уголовное дело после утечки данных пользователей «Яндекс.Еды» Общество, 00:33
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
США призвали Россию принять «субстантивное предложение» по заключенным Политика, 00:30
Россия опровергла перевод ядерных сил в режим повышенной боеготовности Политика, 00:13
«Зенит» и москвичи уходят вперед под тишину на трибунах. Интриги тура РПЛ Спорт, 00:00
Сила имиджа: как уборщик заработал $1 млрд на «грязных отелях любви» Pro, 00:00
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 05 авг, 23:58
Две страны ЕС отказались поддержать план по снижению потребления газа Политика, 05 авг, 23:56
Политика ,  
0 

Reuters узнал о переговорах США с Индонезией по ценам на российскую нефть

Представитель Минфина США Элизабет Розенберг посетит Индонезию и Сингапур, чтобы обсудить с местными властями вопрос об установлении ограничений цен на российскую нефть, сообщает Reuters.

По данным агентства, Розенберг прибудет в Джакарту 8 августа, а на следующий день отправится в Сингапур. В ходе визита она также встретится с представителями местного бизнеса в области энергетики и финансов, отмечает Reuters.

Глава Минфина США заявила о переходном состоянии американской экономики
Политика
Фото:Lee Jin-man / POOL / EPA / ТАСС

Инициатива о введения предельных цен на российскую нефть впервые обсуждалась на саммите лидеров G7 в конце июня. Таким образом страны «Большой семерки» хотят снизить доход Москвы от продажи нефти. Премьер-министр Японии Фумио Кисида пояснял, что G7 создаст механизм, в рамках которого верхний порог составит примерно половину нынешней цены. Bloomberg писал, что Вашингтон с союзниками обсуждали лимит на уровне $40–60.

После того как США запретили, а Евросоюз ограничил импорт российской нефти, Москва начала переориентирование поставок на азиатские рынки. Тогда глава Минфина США Джанет Йеллен провела переговоры о верхнем пределе цен на российскую нефть с Индией, которые  в министерстве назвали обнадеживающими.

В середине июля Йеллен сообщила о продуктивных переговорах на тему российской нефти более чем с шестью коллегами на полях встречи глав Минфинов и ЦБ G20, которая проходила 15–16 июля в Индонезии. В ведомстве рассказали о встречах министра с представителями Саудовской Аравии, Австралии, ЮАР, Турции и Сингапура.

Теги
Индонезия нефть Минфин США
Материалы по теме
Reuters назвал условие увеличения добычи нефти Саудовской Аравией и ОАЭ
Бизнес
ЕС посоветовал импортерам прописывать отсутствие в смеси российской нефти
Политика
G7 сообщила детали плана по запрету транспортировки российской нефти
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter