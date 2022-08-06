Reuters узнал о переговорах США с Индонезией по ценам на российскую нефть

Представитель Минфина США Элизабет Розенберг посетит Индонезию и Сингапур, чтобы обсудить с местными властями вопрос об установлении ограничений цен на российскую нефть, сообщает Reuters.

По данным агентства, Розенберг прибудет в Джакарту 8 августа, а на следующий день отправится в Сингапур. В ходе визита она также встретится с представителями местного бизнеса в области энергетики и финансов, отмечает Reuters.

Инициатива о введения предельных цен на российскую нефть впервые обсуждалась на саммите лидеров G7 в конце июня. Таким образом страны «Большой семерки» хотят снизить доход Москвы от продажи нефти. Премьер-министр Японии Фумио Кисида пояснял, что G7 создаст механизм, в рамках которого верхний порог составит примерно половину нынешней цены. Bloomberg писал, что Вашингтон с союзниками обсуждали лимит на уровне $40–60.

После того как США запретили, а Евросоюз ограничил импорт российской нефти, Москва начала переориентирование поставок на азиатские рынки. Тогда глава Минфина США Джанет Йеллен провела переговоры о верхнем пределе цен на российскую нефть с Индией, которые в министерстве назвали обнадеживающими.

В середине июля Йеллен сообщила о продуктивных переговорах на тему российской нефти более чем с шестью коллегами на полях встречи глав Минфинов и ЦБ G20, которая проходила 15–16 июля в Индонезии. В ведомстве рассказали о встречах министра с представителями Саудовской Аравии, Австралии, ЮАР, Турции и Сингапура.