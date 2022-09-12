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Индонезия не исключила импорт российской нефти
Индонезия рассматривает возможность закупок российской нефти, чтобы сдержать рост цен на энергоносители в стране, заявил президент Джоко Видодо в интервью Financial Times.
«Мы всегда отслеживаем все варианты. Если есть страна, которая предлагает лучшую цену, — конечно», — сказал Видодо, отвечая на вопрос, будет ли Индонезия покупать российскую нефть.
Правительство обязано найти решение, чтобы удовлетворить энергетические потребности населения, отметил он.
По словам властей страны, Москва предложила Джакарте импортировать нефть по цене на 30% ниже рыночной, сообщает FT.
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