В Минске заявили о купировании угрозы силового захвата власти

Из всех членов президиума созданного в Белоруссии координационного совета оппозиции только один человек остается на свободе, не выехав из страны, — лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич.
Для ее охраны 9 сентября к ней домой приезжали дипломаты из Литвы, Германии, Польши, Словакии, Чехии и Швеции. Перед этим Алексиевич сообщила, что к ней пришли неизвестные, которым она отказалась открыть дверь. После этого она попросила журналистов на всякий случай собраться у ее дома.
Большинство членов президиума были фактически выдворены из страны спецслужбами. Член президиума Мария Колесникова отказалась выехать из страны, она порвала свой паспорт на границе. После этого ее перевели сначала в СИЗО, а затем в следственную тюрьму № 8 в Жодино Минской области.
16 сентября Колесниковой предъявили обвинение по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности страны, совершенных с использованием СМИ или интернета (ч. 3 ст. 361 УК). Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
Колесникова рассказала, что силовики угрожали ей физической расправой и тюремным заключением на 25 лет.
В координационном совете оппозиции заявили, что орган продолжит свою работу, несмотря на то что все члены его президиума были задержаны или покинули страну. «Согласно изменениям в регламенте от 06.09.2020, в случае если у членов президиума нет возможности принимать решения, решения в совете принимаются основным составом совета простым большинством голосов. Таким образом, деятельность КС продолжается», — заявили в совете.
Бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская, находящаяся в Литве, заявила, что будет создан санкционный список. 17 сентября она рассказала, что оппозиция собирает данные правоохранителей, причастных к избиениям, издевательствами и пыткам. Список решили назвать по имени первого погибшего на протестах гражданина Белоруссии Александра Тарайковского. «Нам передали имена и фамилии тех, кто пытает и избивает людей. Поэтому мы готовим отдельный список чиновников и силовиков, которые участвовали и продолжают участвовать в милицейском произволе», — заявила Тихановская.