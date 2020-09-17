В Минске заявили о купировании угрозы силового захвата власти

Помощник президента Белоруссии высказался за легализацию протестного движения, но не увидел, где его лидеры. Из президиума совета оппозиции на свободе и в Белоруссии осталась только Светлана Алексиевич

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Протестное движение затихает, демонстранты проиграли противостояние на баррикадах, а угроза силового захвата власти ликвидирована, заявил в помощник президента Белоруссии Валерий Бельский. Его статья опубликована на портале государственного информационного агентства БелТА.

«Но уличные бои ничего не дали. Противостояние на баррикадах проиграно. Угроза силового захвата власти купирована. Броуновское протестное движение помалу затихает — можно вспомнить и про закон», — написал Бельский.

Он считает, что, если протестное движение хочет стать реальной политической силой, оно должно оформиться в легальный институт.

«Считаю, организаторам на этом этапе даже нужно было помочь — предоставить помещения для проведения региональных собраний, юридическую помощь по подготовке устава. Но где они? Что они могут и чего хотят?» — задал риторический вопрос Бельский.