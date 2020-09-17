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В Минске заявили о купировании угрозы силового захвата власти

Помощник президента Белоруссии высказался за легализацию протестного движения, но не увидел, где его лидеры. Из президиума совета оппозиции на свободе и в Белоруссии осталась только Светлана Алексиевич
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Протестное движение затихает, демонстранты проиграли противостояние на баррикадах, а угроза силового захвата власти ликвидирована, заявил в помощник президента Белоруссии Валерий Бельский. Его статья опубликована на портале государственного информационного агентства БелТА.

«Но уличные бои ничего не дали. Противостояние на баррикадах проиграно. Угроза силового захвата власти купирована. Броуновское протестное движение помалу затихает — можно вспомнить и про закон», — написал Бельский.

Он считает, что, если протестное движение хочет стать реальной политической силой, оно должно оформиться в легальный институт.

«Считаю, организаторам на этом этапе даже нужно было помочь — предоставить помещения для проведения региональных собраний, юридическую помощь по подготовке устава. Но где они? Что они могут и чего хотят?» — задал риторический вопрос Бельский.

Колесникову перевели из СИЗО в следственную тюрьму
Общество
Мария Колесникова

Из всех членов президиума созданного в Белоруссии координационного совета оппозиции только один человек остается на свободе, не выехав из страны, — лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич.

Для ее охраны 9 сентября к ней домой приезжали дипломаты из Литвы, Германии, Польши, Словакии, Чехии и Швеции. Перед этим Алексиевич сообщила, что к ней пришли неизвестные, которым она отказалась открыть дверь. После этого она попросила журналистов на всякий случай собраться у ее дома.

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Большинство членов президиума были фактически выдворены из страны спецслужбами. Член президиума Мария Колесникова отказалась выехать из страны, она порвала свой паспорт на границе. После этого ее перевели сначала в СИЗО, а затем в следственную тюрьму № 8 в Жодино Минской области.

16 сентября Колесниковой предъявили обвинение по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности страны, совершенных с использованием СМИ или интернета (ч. 3 ст. 361 УК). Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Тихановская анонсировала санкционный список причастных к пыткам
Политика
Светлана Тихановская

Колесникова рассказала, что силовики угрожали ей физической расправой и тюремным заключением на 25 лет.

В координационном совете оппозиции заявили, что орган продолжит свою работу, несмотря на то что все члены его президиума были задержаны или покинули страну. «Согласно изменениям в регламенте от 06.09.2020, в случае если у членов президиума нет возможности принимать решения, решения в совете принимаются основным составом совета простым большинством голосов. Таким образом, деятельность КС продолжается», — заявили в совете.

Бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская, находящаяся в Литве, заявила, что будет создан санкционный список. 17 сентября она рассказала, что оппозиция собирает данные правоохранителей, причастных к избиениям, издевательствами и пыткам. Список решили назвать по имени первого погибшего на протестах гражданина Белоруссии Александра Тарайковского. «Нам передали имена и фамилии тех, кто пытает и избивает людей. Поэтому мы готовим отдельный список чиновников и силовиков, которые участвовали и продолжают участвовать в милицейском произволе», — заявила Тихановская.

Автор
Владислав Гордеев
Белоруссия оппозиция протесты
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