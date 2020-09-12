Координационный совет Белоруссии продолжит работу без президиума

В Координационном совете сообщили, что его работа продолжится, несмотря на то что члены его президиума или покинули Белоруссию, или были арестованы. Решения будут приниматься простым большинством голосов

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Координационный совет белорусской оппозиции (КС) продолжит свою работу, несмотря на то что все члены его президиума были задержаны или покинули страну. Об этом говорится на сайте КС.

«Согласно изменениям в Регламенте от 6.09.2020, в случае если у членов президиума нет возможности принимать решения, решения в совете принимаются основным составом совета простым большинством голосов. Таким образом, деятельность КС продолжается», — заявили в совете.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская допустила, что в президиум КС будут избраны новые люди, поскольку прежние его члены арестованы или находятся за пределами страны.

После выборов президента, которые завершились 9 августа, в Белоруссии проходят массовые акции протеста. Оппозиция не согласилась с официальными результатами голосования, оглашенные Центризбиркомом, и обвинила власти республики в их фальсификации. Так, по подсчетам ЦИК, выборы с 80,1% голосов выиграл Александр Лукашенко, для которого это шестой срок на посту президента. Его основная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,1%, объявила комиссия. В то же время в штабе последней утверждают, что Тихановская, напротив, получила 70–80% голосов.