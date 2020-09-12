Координационный совет Белоруссии продолжит работу без президиума
Координационный совет белорусской оппозиции (КС) продолжит свою работу, несмотря на то что все члены его президиума были задержаны или покинули страну. Об этом говорится на сайте КС.
«Согласно изменениям в Регламенте от 6.09.2020, в случае если у членов президиума нет возможности принимать решения, решения в совете принимаются основным составом совета простым большинством голосов. Таким образом, деятельность КС продолжается», — заявили в совете.
Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская допустила, что в президиум КС будут избраны новые люди, поскольку прежние его члены арестованы или находятся за пределами страны.
После выборов президента, которые завершились 9 августа, в Белоруссии проходят массовые акции протеста. Оппозиция не согласилась с официальными результатами голосования, оглашенные Центризбиркомом, и обвинила власти республики в их фальсификации. Так, по подсчетам ЦИК, выборы с 80,1% голосов выиграл Александр Лукашенко, для которого это шестой срок на посту президента. Его основная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,1%, объявила комиссия. В то же время в штабе последней утверждают, что Тихановская, напротив, получила 70–80% голосов.