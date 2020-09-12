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Координационный совет Белоруссии продолжит работу без президиума

В Координационном совете сообщили, что его работа продолжится, несмотря на то что члены его президиума или покинули Белоруссию, или были арестованы. Решения будут приниматься простым большинством голосов
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Координационный совет белорусской оппозиции (КС) продолжит свою работу, несмотря на то что все члены его президиума были задержаны или покинули страну. Об этом говорится на сайте КС.

«Согласно изменениям в Регламенте от 6.09.2020, в случае если у членов президиума нет возможности принимать решения, решения в совете принимаются основным составом совета простым большинством голосов. Таким образом, деятельность КС продолжается», — заявили в совете.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская допустила, что в президиум КС будут избраны новые люди, поскольку прежние его члены арестованы или находятся за пределами страны.

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После выборов президента, которые завершились 9 августа, в Белоруссии проходят массовые акции протеста. Оппозиция не согласилась с официальными результатами голосования, оглашенные Центризбиркомом, и обвинила власти республики в их фальсификации. Так, по подсчетам ЦИК, выборы с 80,1% голосов выиграл Александр Лукашенко, для которого это шестой срок на посту президента. Его основная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,1%, объявила комиссия. В то же время в штабе последней утверждают, что Тихановская, напротив, получила 70–80% голосов.

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Через несколько дней после выборов Тихановская покинула Белоруссию. Ее соратники объяснили это тем, что у кандидата не было выбора. Сейчас Тихановская находится в Литве. 14 августа она объявила о создании в Белоруссии нового оппозиционного органа — Координационного совета, который должен будет обеспечить ей передачу власти в стране. По задумке Тихановской, в него должны войти представители всех заинтересованных в этом объединений, в том числе трудовых коллективов, партий и профсоюзов.

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Всего в совет войдут около 70 человек, семь из которых образуют президиум КС. Сейчас все члены президиума, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, или покинули страну, или арестованы.

Авторы: Михаил Котляр, Виктория Полякова
Теги: Белоруссия, оппозиция, протесты
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