Тихановская анонсировала появление санкционного «списка Колесниковой»

Светлана Тихановская (Фото: Valdemar Doveiko / EPA / ТАСС)

Санкционный список имени арестованной в Белоруссии члена Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой будет создан. Об этом заявила экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская в интервью украинскому изданию LB.ua.

По ее словам, перед белорусской оппозицией сейчас стоит очень много задач, среди которых решение ситуации не только с Колесниковой, но и с другими политзаключенными.

Отвечая на вопрос, появится ли в будущем санкционный «список Колесниковой», Тихановская сказала: «Да, конечно, появится».

Она отметила, что оппозиция изначально рассчитывала на диалог власти и народа. Но действия президента Александра Лукашенко показали, что «нужны более радикальные шаги», одним из которых может быть создание санкционного списка.

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