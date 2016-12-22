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В КПРФ заявили о переписывании протоколов на выборах в Приморье
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В КПРФ заявили о переписывании протоколов на выборах в Приморье
Политика, 22:35
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В КПРФ заявили о переписывании протоколов на выборах в Приморье
На семи УИКах при подсчете результатов голосования во втором туре выборов в Приморье произошли нарушения. Кандидату от «Единой России», по словам члена ТИКа от КПРФ, на каждом участке дополнительно приписали до 1,2 тыс. голосов
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Руководство участковых избирательных комиссий (УИКов) в Уссурийске, несмотря на заверенные копии протоколов с УИКов, которые есть у представителей КПРФ, переписывает протоколы в пользу кандидата в губернаторы Приморья от «Единой России» Андрея Тарасенко. Об этом РБК рассказал зампредседателя Центрального комитета КПРФ Юрий Афонин, который находится в Приморье.

По его словам, речь идет о нарушениях на оставшихся не внесенными в систему «ГАС Выборы» шести-семи УИКах. В частности, Афонин сообщил о нарушениях на УИК № 2846. «У нас на руках есть заверенная копия протокола с участка, где у [кандидата от Коммунистической партии Андрея] Ищенко 219 голосов, у Тарасенко — 247. Сейчас они все переписали, председатель УИКа убежала, в результате у Ищенко стало 216 голосов, у Тарасенко — 1346», — сказал он.

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Подобные нарушения, по словам Афонина, зафиксированы еще примерно на шести УИКах. «У представителей КПРФ на руках есть протоколы с печатями, но руководство УИКов их игнорирует, на все говорят «судитесь» и вносят ложные данные», — заявил Афонин. По словам представителя коммунистов, на каждом из этих участков добавляют «примерно по тысяче голосов за Тарасенко» и вносят эти данные в систему «ГАС Выборы».

«У нас сейчас разница в пользу Ищенко около 16 тыс. [голосов], они эту разницу пытаются ликвидировать», — объяснил Афонин. Соответствующие жалобы, как указал собеседник РБК, поданы в Уссурийский ТИК.

Информацию о нарушениях на семи участках в городе РБК подтвердил и член территориальной избирательной комиссии (​ТИКа) Уссурийска от КПРФ с правом совещательного голоса Павел Ашихмин.

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«Всего в Уссурийске выявлено пять участков, где переписаны протоколы, в каждом из них от 1 тыс. до 1,2 тыс. голосов дополнительно нарисованы кандидату Тарасенко», — сообщил он. По словам Ашихмина, речь идет о УИКах № 2846, 2819, 2838, 2862 и 2840. «Еще по двум участкам — УИК 2828, 2829 — у нас нет никаких данных», — добавил он, заметив, что председатели этих УИКов сбежали с участков с протоколами, и об их местонахождении ничего не известно.

Теперь КПРФ, по словам Ахимшина, подает общую жалобу в ТИК Уссурийска. Если ТИК ее не примет, партийцы, как заверил собеседник РБК, будут обращаться в Следственный комитет.

В Центризбирком соответствующих жалоб от коммунистов пока не поступало, сообщил РБК член ЦИК Евгений Шевченко, комментируя сообщение Афонина.

Сообщения о нарушениях, как рассказал РБК сам кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко​, поступают также из ТИКов в городах Артем, Арсеньев и Находка. По его словам, в ТИКе Артем данные с протоколов якобы были введены, но не высвечиваются в системе «ГАС Выборы». Похожая проблема, как указал политик, наблюдается во Владивостоке — ​в систему «ГАС Выборы» протоколы внесены, на на сайт ЦИКа они так и не были загружены.

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Это, по мнению коммунистов, позволяет считать, что данные могут быть сфальсифицированы. Кроме того, по словам Ищенко, ТИК города Арсеньев приостановил прием данных у председателей УИКов, а в Находке «по какой-то причине» не вводят данные с результатами голосования на садовых участках.

При этом данные по обработке бюллетеней на сайте ЦИКа перестали обновляться и последний час (с 21:30 мск) остаются на уровне обработки 97,87% протоколов. Согласно им, у Ищенко 50,37% (241 тыс. голосов), у Тарасенко — 47,11% (225,5 тыс. голосов). Таким образом, разрыв между кандидатами составляет 16 тыс. голосов.

16 сентября в Приморском крае состоялся второй тур выборов губернатора региона. Итоговая явка избирателей, по данным ЦИК, составила 30,24%. Второй тур в Приморье стал возможен после того, как в единый день голосования ни один из кандидатов не сумел заручиться поддержкой 50% избирателей. Тарасенко получил 46,56%, а Ищенко — 24,63%. Источники РБК, близкие к Кремлю, назвали такой результат неожиданным. Причиной неудачи кандидата от «Единой России» они сочли последствия тайфуна «Джеби», который обрушился на Приморье в начале сентября.

11 числа президент России Владимир Путин провел с Тарасенко рабочую встречу. «Знаю, что у вас второй тур предстоит. Все, думаю, будет в порядке», — сказал врио губернатора на переговорах глава государства.

Автор: Елизавета Антонова.
Теги: Выборы , Приморье , Уссурийск , КПРФ
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