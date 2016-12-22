В ЦИК Приморья рассказали о полученных жалобах на нарушения на выборах

При проведении второго тура выборов главы Приморского края поступили 18 жалоб, заявила представитель краевой избирательной комиссии Наталья Камаева. Об этом сообщает ТАСС.

Жалобы касались неправильного и медленного подсчета голосов ГАС «Выборы», включения в списки избирателе и их подкупа. Они поступили как по горячей линии ЦИК, так и прямо в нее.

Ранее сообщалось, что КПРФ пригрозила массовыми протестами после того, как ее кандидат, Андрей Ищенко, лидируя во втором туре выборов губернатора Приморья, при подсчете 99% голосов, уступил кандидату от «Единой России» Андрею Тарасенко. В ЦИК это объяснили «опережающим» подсчетом голосов. Сам Ищенко объявил о начале голодовки в знак протеста против результатов и также призвал жителей столицы края — Владивостока — выйти на улицу с требованием честных результатов. В свою очередь, в избирательном штабе Тарасенко обвинили КПРФ в нарушениях, в частности, в «скупке» голосов.

Второй тур губернаторских выборов в Приморье прошел 16 сентября после того, как в единый день голосования 9 сентября ни один из кандидатов не набрал больше половины голосов. О повторном голосовании объявили также во Владимирской, Иркутской областях, Хабаровском крае и Хакасии.