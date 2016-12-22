Памфилова пообещала отправить комиссию в Приморский край

Глава Центризбиркома Элла Памфилова в эфире «Эха Москвы» заявила, что в Приморье, где прошел второй тур выборов губернатора края, будет направлена комиссия. Комиссия займется сбором «дополнительных фактов о возможных нарушениях на выборах».
«Я хотела бы подчеркнуть, что, конечно, несмотря на то что выборы не федеральные, зона ответственности ЦИК не прямая — подводить итоги должна краевая избирательная комиссия; это не значит, что наших компетенций недостаточно, чтобы вмешаться в этот процесс и настоятельно рекомендовать комиссии поступить так, как ей положено», — сказала она.
Памфилова добавила, что затребовала все материалы и жалобы, которые поступают в краевую комиссию. Она также поговорила с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и «настоятельно просила его не тянуть» и предоставить в ЦИК данные о возможных нарушениях в регионе.
«В ближайшие дни мы изучим все документы, которые поступят из Приморья, по итогам сразу будет направлена туда комиссия наша, чтобы еще на месте подтвердить или какие-то факты собрать», — сказала она, добавив, что, если в полученных материалах будет «уголовная составляющая», ЦИК обратится в правоохранительные органы.
По ее словам, решение по приморским выборам будет принято «до конца недели».
«Пока мы тщательно не разберем все эти факты, никакого подведения итогов по Приморью не будет», — подчеркнула Памфилова.
В Приморском крае 16 сентября прошло голосование во втором туре губернаторских выборов. По результатам обработки 95% голосов лидировал член КПРФ Андрей Ищенко, а врио главы региона Андрей Тарасенко проигрывал. Однако затем ситуация изменилась. По данным избиркома Приморья, теперь Тарасенко лидирует с 49,55%, у Ищенко — 48,06%.
Последний после этого объявил бессрочную голодовку и призвал жителей Владивостока выйти на улицу. Его оппонент обвинил КПРФ в скупке голосов, а также в препятствии подсчету.