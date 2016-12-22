Кремль призвал ориентироваться на ЦИК при оценке выборов в Приморье

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль наблюдает за ситуацией на выборах в Приморье. При этом он призвал ориентироваться на мнение ЦИК

Кандидат в губернаторы Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко (Фото: Антон Балашов / ТАСС)

Кремль наблюдает за вторым туров выборов в Приморском крае, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он призвал «ориентироваться на Центральную избирательную комиссию».

«Пока ориентируйтесь на все заявления из ЦИК. Главное — это ЦИК. Все заявления сделаны», — ответил Песков на просьбу прокомментировать ситуацию в регионе (цитата по «Интерфаксу»).

Второй тур выборов губернатора Приморского края состоялся 16 сентября. По данным краевой избирательной комиссии, после подсчета 95% голосов кандидат от КПРФ Андрей Ищенко лидировал. Однако после того, как посчитали 99% процентов бюллетеней, оказалось, что Ищенко проигрывает кандидату от «Единой России» и действующему врио губернатора Андрею Тарасенко.

​КПРФ обвинила власти в фальсификациях и пригрозила массовыми протестами. Сам Ищенко объявил о начале бессрочной голодовки и обратился к жителям Владивостока с призывом собраться с требованием честных выборов. В шта​бе Тарасенко, со своей стороны обвинили КПРФ в «скупке» голосов на выборах и создании помех для подсчета.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в Приморье будет направлена комиссия для сбора фактов. «В ближайшие дни мы изучим все документы, которые поступят из Приморья. По итогам сразу будет направлена туда наша комиссия, чтобы еще на месте подтвердить или какие-то факты собрать», — заявила она в эфире радиостанции «Эхо Москвы» (цитата по ТАСС).

Явка во втором туре составила 30,24%. После обработки 50% протоколов Ищенко лидировал с результатом 52,38% против 45,05% у Тарасенко. Преимущество кандидат от КПРФ сохранил и после подсчета 97,87% протоколов. На тот момент за Ищенко, согласно информации ЦИК, проголосовали 50,37% избирателей (241 тыс. голосов), у Тарасенко было 47,11% (225,5 тыс. голосов).

После этого табло с предварительными итогами голосования не обновлялось два часа, а после обработки 99,1% протоколов оказалось, что с результатом 49,55% лидирует Тарасенко, а Ищенко отстает почти на 1,5% (он набрал 48,06% голосов).

Член ЦИК, курирующий регион, объяснил РБК смену лидера тем, что ввод данных в государственную автоматизированную систему (ГАС) «Выборы» шел с опережением.