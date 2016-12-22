ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,75 67,77 EUR Нал. 80,04 78,93 USD Бирж. 68,21 +0,15 EUR Бирж. 79,46 +0,36 USD ЦБ. 68,28 -0,35 EUR ЦБ. 79,95 +0,18 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6492,70 +11,30 IMOEX 2368,98 +0,37% RTSI 1094,23 -0,05% Brent 78,62 -0,20% DJIA 26154,67 +0,03% Nasdaq 8010,04 -0,05%
Кремль призвал ориентироваться на ЦИК при оценке выборов в Приморье
Лента новостей
Новые проблемы EOS и потеря доверия к Tether: главное из мира криптовалют 12:57, Крипто Россия опустилась в конец мирового рейтинга по росту цен на жилье 12:55, Недвижимость Швейцария ужесточила процедуру аккредитации для дипломатов из России 12:44, Политика Порошенко объявил о разрыве договора о дружбе с Россией 12:35, Политика Символ сотрудничества: какое значение для России имеет проект «Сахалин-2» 12:30, Партнерский материал В Санкт-Петербурге умер писатель Николай Коняев 12:28, Общество Минобороны рассказало о происхождении сбившей Boeing над Донбассом ракеты 12:25, Политика Зюганов обратился к Путину после выборов губернатора Приморья 12:18, Политика Алехина рассказала о состоянии здоровья Верзилова 12:15, Общество Почему английское образование считается одним из самых престижных 12:06, Партнерский материал Когда продавать Litecoin: криптовалюта подешевела до $56,8 12:05, Крипто Юрий Дудь ушел с поста главного редактора Sports.ru 12:03, Технологии и медиа В Госдуме рассказали о планах ужесточения наказаний черных кредиторов 12:01, Общество На маркетплейсе «Яндекса» и Сбербанка начали продавать продукты 11:49, Бизнес «Не ждите чудес»: буддийский гуру – о пользе медитации 11:46, Стиль Михаил Аксенов — РБК+: «В секторе фуд-ретейла драматические перемены» 11:43, Партнерский материал Что произошло на выборах в Приморье. Главное 11:43, Политика Большое будущее малого формата: что ждет дискаунтеры и мини-супермаркеты 11:40, Потребрынок  Французская ID Logictics арендовала склад для шоколада «Аленка» 11:31, Бизнес Оценка для диплома: как бизнес-школы конкурируют друг с другом 11:15, Партнерский материал Песков призвал ориентироваться на слова Путина о Петрове и Боширове 11:11, Политика Как сохранить свою криптовалюту: Google советует молчать о доходах 11:02, Крипто Heineken назначила нового гендиректора в России 11:01, Бизнес Памфилова пообещала отправить комиссию в Приморский край 10:55, Политика Кремль призвал ориентироваться на ЦИК при оценке выборов в Приморье 10:52, Политика Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 10:52, РБК и Сбербанк Акции UC Rusal подорожали более чем на 9% 10:47, Бизнес BMW представила новый кроссовер iNext 10:43, Авто
Кремль призвал ориентироваться на ЦИК при оценке выборов в Приморье
Политика, 10:52
0
Кремль призвал ориентироваться на ЦИК при оценке выборов в Приморье
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль наблюдает за ситуацией на выборах в Приморье. При этом он призвал ориентироваться на мнение ЦИК
Кандидат в губернаторы Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко (Фото: Антон Балашов / ТАСС)

Кремль наблюдает за вторым туров выборов в Приморском крае, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он призвал «ориентироваться на Центральную избирательную комиссию».

«Пока ориентируйтесь на все заявления из ЦИК. Главное — это ЦИК. Все заявления сделаны», — ответил Песков на просьбу прокомментировать ситуацию в регионе (цитата по «Интерфаксу»).

Второй тур выборов губернатора Приморского края состоялся 16 сентября. По данным краевой избирательной комиссии, после подсчета 95% голосов кандидат от КПРФ Андрей Ищенко лидировал. Однако после того, как посчитали 99% процентов бюллетеней, оказалось, что Ищенко проигрывает кандидату от «Единой России» и действующему врио губернатора Андрею Тарасенко.

​КПРФ обвинила власти в фальсификациях и пригрозила массовыми протестами. Сам Ищенко объявил о начале бессрочной голодовки и обратился к жителям Владивостока с призывом собраться с требованием честных выборов. В шта​бе Тарасенко, со своей стороны обвинили КПРФ в «скупке» голосов на выборах и создании помех для подсчета.

Кандидат от КПРФ на выборах губернатора Приморья объявил голодовку
Политика

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в Приморье будет направлена комиссия для сбора фактов. «В ближайшие дни мы изучим все документы, которые поступят из Приморья. По итогам сразу будет направлена туда наша комиссия, чтобы еще на месте подтвердить или какие-то факты собрать», — заявила она в эфире радиостанции «Эхо Москвы» (цитата по ТАСС).

Явка во втором туре составила 30,24%. После обработки 50% протоколов Ищенко лидировал с результатом 52,38% против 45,05% у Тарасенко. Преимущество кандидат от КПРФ сохранил и после подсчета 97,87% протоколов. На тот момент за Ищенко, согласно информации ЦИК, проголосовали 50,37% избирателей (241 тыс. голосов), у Тарасенко было 47,11% (225,5 тыс. голосов).

После этого табло с предварительными итогами голосования не обновлялось два часа, а после обработки 99,1% протоколов оказалось, что с результатом 49,55% лидирует Тарасенко, а Ищенко отстает почти на 1,5% (он набрал 48,06% голосов).

Член ЦИК, курирующий регион, объяснил РБК смену лидера тем, что ввод данных в государственную автоматизированную систему (ГАС) «Выборы» шел с опережением.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Выборы , Приморский край , Дмитрий Песков
Главное
Минобороны рассказало о происхождении сбившей Boeing над Донбассом ракеты Политика
Материалы по теме
ЦИК пообещала рассмотреть все жалобы о нарушениях на выборах в Приморье Политика
В ЦИК Приморья рассказали о полученных жалобах на нарушения на выборах Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter