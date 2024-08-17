Директор ЗАЭС: радиационная обстановка на станции после атаки дрона ВСУ в норме

На ЗАЭС заявили о нормальной радиационной обстановке после атаки дрона

Фото: znppofficial / Telegram Фото: znppofficial / Telegram Фото: znppofficial / Telegram

Радиационная обстановка на Запорожской АЭС находится в норме, сообщил директор станции Юрий Черничук, его видеокомментарий опубликовал телеканал «Звезда».

Ранее в пресс-службе ЗАЭС сообщили, что украинский беспилотник сбросил заряд на дорогу, идущую вдоль энергоблоков станции.

«На данный момент нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации Запорожской АЭС не зафиксировано. Персонал работает в штатном режиме. Радиационная обстановка на промплощадке в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения находится в пределах нормы», — рассказал Черничук.

Он уточнил, что дрон сбросил заряд на дорогу, которая используется «сугубо для технических нужд станции», обычно по ней «перемещаются грузы и персонал». Директор ЗАЭС отметил, что атака была совершена в 7:00 мск, в это время на станции проходит пересменка.

В результате удара никто не пострадал, присутствующие на станции инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) были проинформированы о случившемся и посетили место падения снаряда.