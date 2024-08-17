На ЗАЭС заявили о нормальной радиационной обстановке после атаки дрона
Радиационная обстановка на Запорожской АЭС находится в норме, сообщил директор станции Юрий Черничук, его видеокомментарий опубликовал телеканал «Звезда».
Ранее в пресс-службе ЗАЭС сообщили, что украинский беспилотник сбросил заряд на дорогу, идущую вдоль энергоблоков станции.
«На данный момент нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации Запорожской АЭС не зафиксировано. Персонал работает в штатном режиме. Радиационная обстановка на промплощадке в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения находится в пределах нормы», — рассказал Черничук.
Он уточнил, что дрон сбросил заряд на дорогу, которая используется «сугубо для технических нужд станции», обычно по ней «перемещаются грузы и персонал». Директор ЗАЭС отметил, что атака была совершена в 7:00 мск, в это время на станции проходит пересменка.
В результате удара никто не пострадал, присутствующие на станции инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) были проинформированы о случившемся и посетили место падения снаряда.
Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе и третья по величине в мире. Она располагается на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от Энергодара в Запорожской области.
ЗАЭС находится под контролем России с начала военной операции на Украине. В сентябре 2022 года Запорожская область вошла в состав России по результатам проведенного там референдума, после чего президент Владимир Путин подписал указ о передаче Запорожской АЭС в федеральную собственность. Москва и Киев регулярно обвиняют друг друга в атаках на станцию.
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