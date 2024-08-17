 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

На ЗАЭС заявили о нормальной радиационной обстановке после атаки дрона

Директор ЗАЭС: радиационная обстановка на станции после атаки дрона ВСУ в норме
Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: znppofficial / Telegram
Фото: znppofficial / Telegram
Фото: znppofficial / Telegram
Фото: znppofficial / Telegram
Фото: znppofficial / Telegram
Фото: znppofficial / Telegram
Фото: znppofficial / Telegram
Фото: znppofficial / Telegram
Фото: znppofficial / Telegram

Радиационная обстановка на Запорожской АЭС находится в норме, сообщил директор станции Юрий Черничук, его видеокомментарий опубликовал телеканал «Звезда».

Ранее в пресс-службе ЗАЭС сообщили, что украинский беспилотник сбросил заряд на дорогу, идущую вдоль энергоблоков станции.

«На данный момент нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации Запорожской АЭС не зафиксировано. Персонал работает в штатном режиме. Радиационная обстановка на промплощадке в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения находится в пределах нормы», — рассказал Черничук.

Он уточнил, что дрон сбросил заряд на дорогу, которая используется «сугубо для технических нужд станции», обычно по ней «перемещаются грузы и персонал». Директор ЗАЭС отметил, что атака была совершена в 7:00 мск, в это время на станции проходит пересменка.

На ЗАЭС сообщили о сброшенном дроном ВСУ заряде в районе энергоблоков
Политика

В результате удара никто не пострадал, присутствующие на станции инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) были проинформированы о случившемся и посетили место падения снаряда.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе и третья по величине в мире. Она располагается на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от Энергодара в Запорожской области.

ЗАЭС находится под контролем России с начала военной операции на Украине. В сентябре 2022 года Запорожская область вошла в состав России по результатам проведенного там референдума, после чего президент Владимир Путин подписал указ о передаче Запорожской АЭС в федеральную собственность. Москва и Киев регулярно обвиняют друг друга в атаках на станцию.

Суд продлил арест четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

В Донецке после обстрела загорелся торговый центр «Галактика»

Следственный комитет Белоруссии начал расследование против стендап-комика Славы Комиссаренко

ЦБ рекомендовал простить ипотечников из атакованного ВСУ приграничья

Минюст признал иноагентами телеграм-каналы BRIEF и «Незыгарь»

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

МВФ предложил ввести налог на майнинг за загрязнение воздуха

Экономисты оценили роль кредитов как драйвера для малого бизнеса

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Запорожская АЭС Запорожская область дроны беспилотники ВСУ Военная операция на Украине
Материалы по теме
На ЗАЭС сообщили о сброшенном дроном ВСУ заряде в районе энергоблоков
Политика
Украина ответила на обвинения в планах атаковать российские АЭС
Политика
Захарова назвала ядерным терроризмом пожар на Запорожской АЭС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 97,84 (-0,48) Инвестиции, 16 авг, 17:26 Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 88,91 (+0,11) Инвестиции, 16 авг, 17:26
В ЦИК Белоруссии заявили, что готовы провести выборы в любой моментПолитика, 13:50
Минобороны пригрозило жестким ответом в случае удара ВСУ по Курской АЭСПолитика, 13:45
Захарова назвала удручающей «новую инклюзивность» на ОлимпиадеСпорт, 13:24
В Новосибирске задержали мужчину, избившего посетителя магазина молоткомОбщество, 13:17
NBC узнал, как долго Украина готовила операцию в Курской областиПолитика, 13:04
На ЗАЭС заявили о нормальной радиационной обстановке после атаки дронаПолитика, 12:49
Посол заявил о готовности Ирана проводить газ из РоссииЭкономика, 12:45
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Первый сыгравший на шести Олимпиадах баскетболист завершил карьеруСпорт, 12:44
В небе над Украиной заметили светящийся объект. ВидеоОбщество, 12:44
NYT узнала, что Иран решил отложить ответные меры на убийство ХанииПолитика, 12:35
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 12:19
WP узнала о секретных переговорах о мире, сорванных наступлением ВСУПолитика, 12:13
Чем грозит России металлургический кризис в КитаеPro, 12:00
Доля доллара и евро при расчетах за российский экспорт упала ниже 20%Финансы, 12:00