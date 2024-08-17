Минобороны пригрозило жестким ответом в случае удара ВСУ по Курской АЭС

Курская атомная электростанция в Курчатове (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Министерство обороны России осведомлено о подготовке ВСУ к нанесению удара по Курской АЭС. Подобные действия будут расценены российской стороной как нарушение конвенции ООН «О борьбе с актами ядерного терроризма», также будут немедленно приняты жесткие ответные военные и военно-технические меры, говорится в сообщении Минобороны.

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