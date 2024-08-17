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Военная операция на Украине ,  
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На ЗАЭС сообщили о сброшенном дроном ВСУ заряде в районе энергоблоков

Сюжет
Военная операция на Украине
Россия регулярно сообщает о попытках атаковать ЗАЭС. На этот раз украинский беспилотник сбросил заряд на дорогу, идущую вдоль энергоблоков станции. Никто не пострадал. Место падения заряда осмотрели инспекторы МАГАТЭ

Фото: znppofficial / Telegram
Фото: znppofficial / Telegram
Фото: znppofficial / Telegram
Фото: znppofficial / Telegram
Фото: znppofficial / Telegram
Фото: znppofficial / Telegram
Фото: znppofficial / Telegram
Фото: znppofficial / Telegram
Фото: znppofficial / Telegram

Украинский беспилотник сбросил заряд на дорогу, идущую вдоль энергоблоков Запорожской АЭС, сообщили в пресс-службе станции.

«Этой дорогой постоянно передвигается персонал. Никто не пострадал. Но в очередной раз создана прямая угроза безопасности персонала и станции», — подчеркнули на ЗАЭС.

Там уточнили, что присутствующие на станции инспекторы МАГАТЭ были проинформированы о случившемся и посетили место падения снаряда.

ЗАЭС находится на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от Энергодара в Запорожской области. Она состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000. Объект является крупнейшей атомной станцией в Европе. С начала военных действий в феврале 2022 года ЗАЭС находится под контролем России.

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Фото:IAEA ImageBank / Flickr

Россия регулярно сообщает об украинских попытках атаковать ЗАЭС. Вечером 11 августа на станции начался сильный пожар. Как позже заявили в «Росатоме», причиной стали удары двух украинских беспилотников. В результате атаки была серьезно повреждена градирня, а ее внутренним конструкциям был нанесен серьезный ущерб. Президент Украины Владимир Зеленский, сообщая о пожаре на станции, возложил ответственность на Россию.

На ЗАЭС сообщили о сброшенном дроном ВСУ заряде в районе энергоблоков
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Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси тогда заявил, что «эти безрассудные атаки ставят под угрозу ядерную безопасность и увеличивают риск ядерной аварии». После осмотра ЗАЭС агентство не назвало точную причину пожара. Москва призывала МАГАТЭ публично заявить о причастности Украины к этой атаке.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Запорожская область Запорожская АЭС МАГАТЭ беспилотники Военная операция на Украине
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