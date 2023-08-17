Лукашенко заявил о «Путине в квадрате» после мятежа ЧВК «Вагнер»

Версию о том, что мятеж был «постановочным», Лукашенко назвал чепухой, отметив, что такой тезис «разгоняется» только на Украине. Путин, по его словам, после событий с ЧВК «Вагнер» стал «мудрее и хитрее»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин после мятежа ЧВК «Вагнер» на юге России стал «еще мудрее и хитрее», считает белорусский лидер Александр Лукашенко. Так он ответил на вопрос украинской журналистки Дианы Панченко по поводу мнения о том, что «Путин уже не тот». Интервью опубликовано на ее YouTube-канале.

«Давай по порядку. По поводу «Путин не тот». Путин абсолютно не тот. Это Путин уже в квадрате. Последнее время очень многому научило всех, в том числе Путина. Это уже не тот человек, это еще мудрее и хитрее человек, чтобы вы знали», — сказал президент Белоруссии.

Он также назвал чепухой версию о том, что мятеж ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина был «постановочным». «Этот тезис появился сразу. Но, кроме Украины, он не разгоняется нигде. Никакой постановки здесь не было», — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии назвал неправдой мнение о том, что мятеж был поводом для того, что разместить ЧВК «Вагнер» в Белоруссии, «чтобы потом пойти на Киев». «Это я предложил [разместить ЧВК «Вагнер» в Белоруссии]. Это не Путин хотел, россияне или «Вагнер» хотел сюда прийти. Это было мое предложение, чтобы погасить вот этот мятеж, пожар», — подчеркнул Лукашенко.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» обвинил Минобороны в ударе по лагерю бойцов частной военной компании (министерство это опровергло), а на следующий день объявил о блокировке Ростова-на-Дону. Впоследствии колонны «Вагнер» двинулись в сторону Москвы, но после переговоров с Лукашенко Пригожин их развернул. Путин называл произошедшее попыткой вооруженного мятежа.

Бизнесмену и бойцам ЧВК было позволено выехать в Белоруссию. Лукашенко говорил, что командиры «Вагнера» смогут поделиться опытом с белорусскими военными. Уже прошли несколько совместных учений.

Появление ЧВК «Вагнер» в Белоруссии вызвало обеспокоенность со стороны Польши, Латвии и Литвы. Они начали укреплять границы и не исключили их полного закрытия. Лукашенко сообщал, что ЧВК «Вагнер» могли перемещаться в сторону границы с Польшей, но делали это в рамках учений. В Кремле заявляли, что Варшава склонна «нагнетать напряженность».