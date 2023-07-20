Минск объявил о совместных учениях белорусской армии с «Вагнером»

Тренировки ЧВК «Вагнер» и белорусских военных проходят на полигоне Брестский. Боевой опыт ЧВК поможет ВС Белоруссии развивать курс на модернизацию, переоснащение и внедрение опыта военных конфликтов, подчеркнули в Минобороны

Вооруженные силы Белоруссии в течение недели отработают учебно-боевые задачи совместно с бойцами ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает белорусское Минобороны.

В министерстве уточнили, что тренировки пройдут на полигоне Брестский.

В условиях текущей геополитической ситуации боевой опыт ЧВК «Вагнер» поможет белорусской армии развивать курс на модернизацию, переоснащение и быстрое внедрение опыта современных военных конфликтов в программу подготовки, отметили в оборонном ведомстве страны, передает БелТА.

Ранее, 14 июля, белорусский канал ВоенТВ показал сюжет о тренировке белорусских подразделений территориальных войск с бойцами ЧВК «Вагнер». В нем отмечалось, что территориальные войска используют для разных целей — как для усиления охраны участков госграницы, так и для защиты важных объектов в регионе. В ходе тренировки инструкторы ЧВК объясняли бойцам, как действовать в условиях защиты разных объектов — промышленных предприятий, электростанций и других.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил Минобороны России в ударе по тыловому лагерю организации. Российское ведомство опровергло эту информацию. Однако уже утром 24 июня бойцы ЧВК выдвинулись в Ростов-на-Дону, захватили штаб Южного военного округа, а их колонны техники пошли в сторону Москвы.

Президент России Владимир Путин назвал действия бойцов ЧВК «Вагнер» преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой. ФСБ возбудила против Пригожина дело о вооруженном мятеже.

К вечеру 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего Минск сообщил, что бизнесмен принял предложение об остановке движения «Вагнера» и дальнейшей деэскалации.

В Кремле объявили, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело о вооруженном мятеже будет прекращено. Бойцам ЧВК предложили три варианта: уйти вслед за Пригожиным, продолжить службу в России и подписать контракт с силовыми ведомствами или оставить службу и вернуться к родным.

Статс-секретарь канцелярии премьер-министра, заместитель координатора спецслужб Польши Станислав Жарин 16 июля сообщил, что Варшава следит за ситуацией и что в Белоруссию прибыли уже несколько сотен бойцов ЧВК «Вагнер».

Бойцы ЧВК «Вагнер», которые приедут в Белоруссию, могут поделиться своим опытом на передовой, заявил Лукашенко. «Расскажут нам, что сейчас важно. Вот мне Путин в последний раз сказал: контрбатарейная борьба, без этого невозможно. Беспилотники», — пояснил он.