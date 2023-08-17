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Лукашенко выступил за переговоры по Украине без предварительных условий

Александр Лукашенко: переговоры по Украине должны начаться без предварительных условий
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Военная операция на Украине
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Любые возможные переговоры по Украине должны начинаться без предварительных условий, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналистке Диане Панченко.

«Переговоры должны начаться без предварительных условий. Это классика любой дипломатии, я так считаю», — сказал Лукашенко. Он добавил, что за стол переговоры должны сесть все — «и Крым, и Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск».

«Садимся, вырабатываем повестку дня», — сказал он.

В Кремле неоднократно заявляли о готовности к мирным переговорам, при этом отмечая, что пока предпосылок для них нет.

Среди условий, на которых настаивает Москва при урегулировании конфликта, — внеблоковый статус Украины и признание вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Киев заявлял о согласии на переговоры с Москвой при условии вывода российских войск. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Киев согласен обсуждать любой мирный план, который не предусматривает отказ от территорий и заморозку конфликта.

В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение об отказе вести переговоры с Россией, пока ту возглавляет Владимир Путин.

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
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