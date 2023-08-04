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Кремль заявил о склонности Польши к «нагнетанию напряженности»

Дмитрий Песков: в ситуации с белорусскими вертолетами и Польшей много странностей
Варшава обвинила Минск в обострении из-за переброски вагнеровцев к своей территории и нарушения вертолетами границы. Белоруссия обвинения отвергла, сказав, что бойцы не двигались к границе, а если и двигались, то для обучения
Фото: Yui Mok / Getty Images
Фото: Yui Mok / Getty Images

Власти Польши не видели на радарах белорусские вертолеты, которые обвинили в пересечении границы, заявил представитель российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Там много странностей. В целом поляки склонны к провоцированию ситуации, к нагнетанию напряженности. Это не новая линия, в последние годы лишь прогрессирует», — добавил он.

Комментируя сообщения о том, что часть бойцов ЧВК «Вагнер» выдвинулись к польской границе, он напомнил, что те находятся в Белоруссии по договоренности между Москвой и Минском. Песков подчеркнул: «Близ границы — не близ границы — это территория Белоруссии, Белоруссия — суверенное государство».

Ситуация на границе Польши и Белоруссии обострилась в конце июля. Варшава заметила переброску более сотни вагнеровцев в сторону сувалкского коридора — небольшого отрезка польско-литовской границы между Калининградской областью России и Белоруссией. «Безусловно, это шаг к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию», — счел польский премьер Матеуш Моравецкий.

«Никаких отрядов ЧВК «Вагнер» в сто человек сюда не перемещались. А если перемещались, то только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам, которые сосредоточены в Бресте и Гродно», — прокомментировал эти данные белорусский президент Александр Лукашенко.

Минобороны Польши сообщило 1 августа, что два белорусских вертолета нарушили границу. Причем они летели на малой высоте и потому радиолокационным системам было сложно их обнаружить. В сообщении польского Минобороны модели вертолетов не названы.

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Однако белорусское Минобороны в свое ответе назвало модели — Ми-24 и Ми-8, но заявило, что нарушения границы не было. Минск рассматривает обвинения «в стиле «одна бабка сказала», заявило ведомство.

Варшава решила увеличить число военнослужащих на границе с Белоруссией и боевой техники. «Вертолеты вооружены и готовы к бою. Здесь есть очень опытные пилоты с полноценным летным допуском, есть пилоты, которые применяли бортовое вооружение и ракеты <...> в Афганистане и Ираке. Они опытные. Если произойдут тревожные события, они без колебаний применят оружие», — предупредили в польском Генштабе.



 

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Виктория Полякова Виктория Полякова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Польша Белоруссия вертолеты ЧВК Вагнер Дмитрий Песков
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