Болгария запретит экспорт древесины

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 августа
EUR ЦБ: 61,83 (-0,52) Инвестиции, 16:22
Курс доллара на 18 августа
USD ЦБ: 60,76 (-0,67) Инвестиции, 16:22
Вторая смена: почему большую часть бесплатного труда дома делают женщины Социальная экономика, 18:17
Вучич исключил военную операцию Сербии в Косово Политика, 18:16
Что такое гены, какими они бывают и как определяют на нашу жизнь Социальная экономика, 18:13
Прогрессивные штрафы для владельцев дорогих машин: за и против Партнерский проект, 18:13
Стала известна дата выхода масштабного обновления Windows 11 Life, 18:11
Акции «Мечела» упали после решения не раскрывать полугодовую отчетность Инвестиции, 18:04
Генсек ООН прибыл во Львов для переговоров с главами Украины и Турции Политика, 17:56
В МИДе назвали колоссальными темпы роста товарооборота с Китаем Экономика, 17:52
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Военкоматы Смоленска начали «плановую тренировку с привлечением граждан» Политика, 17:51
ФСБ раскрыла количество приехавших из ДНР и ЛНР Общество, 17:51
Автомобиль принцессы Дианы и ее фото выставлены на аукцион Британии Life, 17:51
Мыслями на море, телом в офисе: как вернуться в строй после отпуска Pro, 17:50
Как умные ассистенты обуздают любителей быстрой езды: зарубежный опыт Партнерский проект, 17:50
ПСБ на «Армии-2022» провел круглый стол по решению задач импортозамещения Пресс-релиз, 17:44
Война санкций ,  
0 

Болгария запретит экспорт древесины

Жители Болгарии на фоне энергетического кризиса запасаются дровами на зиму, что уже привело к дефициту древесины в стране. Чтобы избежать роста цен, власти решили запретить ее экспорт
«Газпром» GAZP ₽176,82 -2,47% Купить
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Болгария временно прекратит экспортировать древесину, заявил в интервью bTV министр сельского хозяйства Явор Гечев.

По его словам, в стране сложился серьезный дефицит лесоматериалов: спрос на них подскочил в три раза. Как пояснил портал Economic, жители запасаются дровами на зиму.

В связи с этим власти Болгарии решили запретить экспорт древесины в третьи страны. По словам Гечева, он даст соответствующее указание в ближайшее время.

Министр ожидает, что на стабилизацию ситуации на рынке древесины в Болгарии уйдет не меньше месяца. Однако риска, что люди, живущие в сельской местности, «останутся на морозе», нет, подчеркнул министр.

«Газпром» допустил подъем цен на газ в Европе этой зимой выше $4000
Политика
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Ситуация с отопительными материалами в Болгарии обострилась в апреле. Страна отказалась платить за российский газ по новой схеме, по которой западные компании должны открыть два специальных счета — рублевый и валютный — в Газпромбанке. После этого «Газпром» приостановил поставки топлива в республику.

В мае власти Болгарии власти сообщили, что договорились с США о поставках СПГ по цене ниже, чем у России. А в следующем месяце София начала пробную прокачку газа по интерконнектору IGB. Он проложен из греческого города Комотини до болгарского Стара Загор и подключен к Трансадриатическому газопроводу (TAP), по которому транспортируется азербайджанский газ.

Читайте на РБК Pro
Pro
Импортозамещение «из-под палки»: чем грозит отсутствие конкуренции в ИТ
Прогнозы
Pro
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Почему облигации остались «тихой гаванью» на фоне обвала рынков
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Не приходить с капучино и без резюме: правила удачного собеседования
Инструкции
Pro
Как избежать наказания за налоговые преступления — 4 способа
Инструкции
Pro
Герой республики: как стоматолог сбежал от родителей и заработал $1 млрд
Статьи
Pro
Фото: Scott Barbour / Getty Images Как россиянам теперь сдавать TOEFL и IELTS и как к этому подготовиться
Инструкции
Pro
Почему в Европе нет таких ярких логотипов, как Сoca-Cola
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как бренды доходят до абсурда в текстах о себе
Инструкции

В то же время в августе глава Минэнерго Болгарии Розен Христов допустил, что страна может вернуться к закупкам газа у России, если альтернативных поставок будет недостаточно. Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова ранее говорила, что Москва готова восстановить поставки газа в Болгарию, если она будет платить по новой схеме.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
древесина Болгария экспорт
Материалы по теме
Жители Нидерландов начали закупаться дровами на случай нехватки газа
Экономика
В Германии сочли труднодостижимой задачу заполнить хранилища газа на 95%
Политика
В Великобритании запретили поливать газоны из шлангов из-за засухи
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter