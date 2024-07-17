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Политика ,  
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Трамп заявил о «женитьбе» России и Китая из-за Байдена

Трамп заявил, что в усилении сотрудничества Китая, России, Ирана и КНДР виновата администрация Байдена. Экс-президент считает нынешний мир опасным и допускает, что «все может закончиться третьей мировой войной»
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Политика нынешней американской администрации привела к тому, что Китай объединился с Россией, Ираном и Северной Кореей, нынешний мир стал совсем другим по сравнению с тем, что было три года назад, заявил в интервью Bloomberg экс-президент США, кандидат на выборах от Республиканской партии Дональд Трамп.

«Три с половиной года назад мы допустили худшее, что могло произойти, потому что [президент Джо] Байден — глупый человек. Он заставил Россию и Китай пожениться. Они поженились. Затем они взяли к себе своего младшего брата — Иран, а затем Северную Корею. Им больше никто не нужен», — сказал политик.

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Джо Байден

Мир сейчас, по его мнению, очень опасный. Экс-президент сказал, что беспокоится о тех пяти месяцах, которые остаются до президентских выборов в США.

«Да, я думаю, что все может закончиться третьей мировой войной», — сказал Трамп, назвав Байдена «некомпетентным».

Российские власти заявляют, что США ведут против России войну руками Украины, пытаясь нанести стратегическое поражение. Москва осуждает военную помощь Киеву со стороны Запада, называя его вовлеченным в конфликт.

Президент Владимир Путин заявлял, что сотрудничество России и Китая на мировой арене способствует формированию справедливого миропорядка. Председателя КНР Си Цзиньпина российский лидер называет другом, а отношения двух стран описывал фразой «русский с китайцем — братья навек».

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Дональд Трамп Китай Россия Третья мировая война Джо Байден США Иран КНДР Северная Корея
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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