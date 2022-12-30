Путин назвал цель сотрудничества России и Китая

Путин заявил об одинаковом подходе с КНР к формированию справедливого миропорядка

Москва и Пекин «в условиях беспрецедентного давления и провокаций со стороны Запада» отстаивают не только свои интересы, но и «всех тех, кто выступает за подлинно демократическое мироустройство», заявил президент России

Владимир Путин во время встречи с Си Цзиньпином в режиме видеоконференции (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС )

Сотрудничество России и Китая на мировой арене способствует формированию справедливого миропорядка, заявил президент Владимир Путин на переговорах по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином. РБК вел трансляцию.

«Мы с вами одинаково смотрим на причины, ход и логику происходящей трансформации глобального геополитического ландшафта», — сказал он.

Москва и Пекин «в условиях беспрецедентного давления и провокаций со стороны Запада» отстаивают не только свои интересы, но и «всех тех, кто выступает за подлинно демократическое мироустройство и право стран свободно определять свою судьбу», отметил Путин.

По его словам, особое место в отношениях России и КНР занимает военное и военно-техническое сотрудничество, способствующее обеспечению безопасности обоих государств и поддержанию стабильности в ключевых регионах. Москва и Пекин будут укреплять взаимодействие между своими вооруженными силами.

Президент добавил, что Си Цзиньпина весной 2023 года ждут с государственным визитом в Москве, что должно продемонстрировать всему миру прочные российско-китайские отношения и «стать главным политическим событием года в двусторонних отношениях». Путин приезжал в Китай в начале февраля, до начала военной операции на Украине. Пекин тогда поддержал требования Москвы по гарантиям безопасности, в том числе об отказе НАТО от продвижения на восток.

Си Цзиньпин в свою очередь выразил готовность КНР «перед лицом непростой, далеко неоднозначной международной обстановки» наращивать стратегическое взаимодействие с Россией и «быть глобальными партнерами на благо народов наших стран и в интересах стабильности во всем мире».

В конце декабря замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе встречи в Пекине с Си Цзиньпином передал ему послание Путина. Позднее в Кремле пояснили, что оно касалось стратегического партнерства между двумя странами, а также международной обстановки.

Министр иностранных дел Китая Ван И называл отношения Москвы и Пекина «твердыми, как скала». «Они не подвержены вмешательству и провокациям, им не страшны крупные изменения конъюнктуры», — отмечал он.