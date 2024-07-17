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Выборы президента США ,  
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Байден назвал условие выхода из президентской гонки

Байден допустил выход из президентской гонки в случае проблем со здоровьем
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Выборы президента США
Байден заявил, что, если здоровье не позволит ему исполнять обязанности президента, он выйдет из гонки. Внимание к его состоянию усилилось после неудачных дебатов с Трампом. В Белом доме говорили, что Байден в порядке
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Президент США Джо Байден сказал в интервью телеканалу Black Entertainment Television (входит в группу CBS), что может прекратить борьбу за переизбрание, если у него выявят проблемы со здоровьем.

«Если бы у меня проявилось какое-то заболевание, если бы кто-то, врачи пришли и сказали, что у меня проблема», — сказал он. Фрагмент интервью опубликован в Facebook (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

Байден, которому сейчас 81 год, считает, что возраст может быть его преимуществом. «Честно говоря, я думаю, единственное, что приносит возраст, — это немного мудрости», — признался он. По мнению президента, за четыре года у власти он «продемонстрировал, что знает, как выполнять свою работу». «Но еще многое предстоит сделать, и я не хочу от этого отказываться», — добавил он.

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Политика
Джо Байден

В конце февраля лечащий врач Байдена Кевин О’Коннор сообщил по итогам ежегодного медосмотра, что тот полностью здоров и «способен успешно исполнять обязанности президента, включая обязанности главы исполнительной власти, главы государства и главнокомандующего».

Внимание к здоровью Байдена усилилось из-за приближения дня выборов, неудачного выступления на дебатах с кандидатом от республиканцев, 78-летним экс-президентом Дональдом Трампом и его оговорок, которые глава государства допустил в последнее время. Например, на полях саммита НАТО Байден случайно представил украинского лидера Владимира Зеленского как президента России Владимира Путина, а позднее вместо вице-президента Камалы Харрис назвал фамилию Трампа. Bloomberg писал об опасениях по поводу ментального здоровья Байдена из-за того, что он «перепутал двух своих главных союзников с двумя главными врагами», а также новых призывов со стороны демократов покинуть президентскую гонку.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер говорила в начале июля, что у Байдена не выявлено признаков нарушений работы нервной системы, в том числе болезни Паркинсона. Исход дебатов президент объяснил усталостью из-за нескольких перелетов.

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Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Джо Байден выборы президента США США Здоровье президентская гонка
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Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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