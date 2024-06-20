Путин счел большой ошибкой рассуждения о стратегическом поражении России

Стратегическое поражение России на поле боя означает «конец тысячелетней истории российского государства», сказал Путин. «А тогда встает вопрос, а зачем нам бояться, не лучше ли идти до конца?» — добавил он

Владимир Путин во время пресс-подхода в правительственном терминале аэропорта Нойбай, Вьетнам (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

На Западе, рассуждая о необходимости добиться стратегического поражения России на поле боя, совершают «очередную большую ошибку», заявил Владимир Путин по итогам государственного визита во Вьетнам.

«Что это означает для России [такие рассуждения]? Для России это означает прекращение ее государственности, это означает конец тысячелетней истории российского государства», — сказал Путин.

По его словам, тогда встает вопрос, «а зачем нам бояться, не лучше ли идти до конца». Он добавил, что это «элементарная формальная логика».

Путин также сказал, что западные страны постоянно «повышают градус, эскалируют ситуацию». «Видимо, рассчитывают на то, что мы в какой-то момент испугаемся», — считает он.

В январе Путин заявлял, что сама Украина для России «не враг». Противниками он называл тех, кто хочет «уничтожить российскую государственность» и «добиться стратегического поражения России на поле боя». «Дело не в том, что они помогают нашему противнику. Они наш противник. Они их руками решают свои вопросы. Вот в чем все дело. На протяжении веков так было, к сожалению, и сейчас продолжается», — говорил он.

В Кремле в ноябре прошлого года подчеркивали, что Россию нельзя победить на поле боя.

В Вашингтоне считают, что с помощью США и других союзников Киев способен победить Москву.