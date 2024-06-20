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Военная операция на Украине ,  
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Путин счел большой ошибкой рассуждения о стратегическом поражении России

Сюжет
Военная операция на Украине
Стратегическое поражение России на поле боя означает «конец тысячелетней истории российского государства», сказал Путин. «А тогда встает вопрос, а зачем нам бояться, не лучше ли идти до конца?» — добавил он
Владимир Путин во время пресс-подхода в правительственном терминале аэропорта Нойбай, Вьетнам
Владимир Путин во время пресс-подхода в правительственном терминале аэропорта Нойбай, Вьетнам (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

На Западе, рассуждая о необходимости добиться стратегического поражения России на поле боя, совершают «очередную большую ошибку», заявил Владимир Путин по итогам государственного визита во Вьетнам.

«Что это означает для России [такие рассуждения]? Для России это означает прекращение ее государственности, это означает конец тысячелетней истории российского государства», — сказал Путин.

По его словам, тогда встает вопрос, «а зачем нам бояться, не лучше ли идти до конца». Он добавил, что это «элементарная формальная логика».

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Владимир Путин во время пресс-подхода в правительственном терминале аэропорта Нойбай, Вьетнам

Путин также сказал, что западные страны постоянно «повышают градус, эскалируют ситуацию». «Видимо, рассчитывают на то, что мы в какой-то момент испугаемся», — считает он.

В январе Путин заявлял, что сама Украина для России «не враг». Противниками он называл тех, кто хочет «уничтожить российскую государственность» и «добиться стратегического поражения России на поле боя». «Дело не в том, что они помогают нашему противнику. Они наш противник. Они их руками решают свои вопросы. Вот в чем все дело. На протяжении веков так было, к сожалению, и сейчас продолжается», — говорил он.

В Кремле в ноябре прошлого года подчеркивали, что Россию нельзя победить на поле боя.

В Вашингтоне считают, что с помощью США и других союзников Киев способен победить Москву.

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Елена Чернышова
Владимир Путин поражение ошибка Запад Украина
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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